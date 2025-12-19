Guadalajara será la sede de la Serie del Caribe del 2026

En un comunicado de la Liga Mexicana del Pacífico, la institución ratificó que del 1 al 7 de febrero México acogerá la sede de la competición, a partir de una propuesta de los Charros de Jalisco, finalistas de la justa de este año.

La Serie del Caribe del próximo año estaba programada para Caracas, pero República Dominicana, Puerto Rico y México, los tres países más ganadores de la justa, anunciaron que se ausentarían, como consecuencia de problemas de logística en la organización.

La Liga del Pacífico explicó que con la designación de la sede a México, el país confirma su compromiso como uno de los principales países anfitriones, que será casa de la llamada "Pequeña Serie Mundial" por decimoctava ocasión, segunda en Jalisco.

La Serie del Caribe transcurre cada mes de febrero con los campeones de las ligas invernales de República Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela. En este siglo han participado otros equipos de Cuba, Colombia, Panamá, Nicaragua, Curazao y Japón, este último como invitado.

En la competición han tomado parte numerosos beisbolistas con destacada trayectoria en las Grandes Ligas como los dominicanos David Ortiz y Miguel Tejada; los puertorriqueños Roberto Clemente e Iván Rodríguez; los mexicanos Fernando Valenzuela y Adrián González y los venezolanos Luis Aparicio y Omar Vizquel, entre otros.

En 2025 los Leones del Escogido dominicanos le ganaron la final a los Charros de Jalisco mexicanos para sumar su quinto título, el vigésimo tercero de República Dominicana, el país más ganador, delante de Puerto Rico, con 16 campeonatos, México, con nueve, y Venezuela, con ocho.