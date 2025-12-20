Diggs, de los Cowboys, se recupera y jugará ante los Chargers

"Ha sido difícil, porque que quería volver a jugar antes. Extrañé estar en el campo, me sentía listo, pero tuve que aguantar y esperar. Ahora estoy feliz de volver con mis hermanos a correr, golpear rivales y quitarles el balón. Será muy divertido", dijo el defensivo.

Los Cowboys reportaron que Diggs sufrió una conmoción cerebral en un incidente doméstico a finales de octubre, golpe que le hizo perderse ocho partidos, a partir de la semana siete, algo que ha superado y está sano para volver al campo en el juego de la semana 16, antepenúltimo de la temporada de la NFL, contra Chargers.

Su ausencia en la defensiva secundaria, que también se combinó con una lesión en la rodilla, influyó en la mala racha del equipo que recibió una media de 29.5 puntos por partido, que tienen a Dallas como la segunda defensiva más castigada entre las 32 franquicias de la liga.

Desde la semana anterior, antes del juego en que Cowboys cayó 34-26 contra los Minnesota Vikings, que dejó al equipo prácticamente eliminado de los 'playoffs', Diggs se dijo inconforme al no ser tomado en cuenta porque según él estaba listo para jugar.

"Me sentí molesto, estaba en condiciones para volver", afirmó el esquinero luego de la derrota, algo con lo que no estuvieron de acuerdo en ese momento Brian Schottenheimer, su entrenador, y Jerry Jones, propietario de los Cowboys.

Diggs es uno de los mejores esquineros de la liga desde 2020, cuando fue reclutado en la segunda ronda del Draft por Dallas, equipo con el que ha sido seleccionado dos veces al Pro Bowl y una vez designado All-Pro.

Su temporada 2021 fue espectacular como líder de intercepciones, con 11 de las 20 que lleva en su carrera, en la que también acumula 233 tackleadas, 63 pases defendidos, una captura, dos balones sueltos forzados y dos anotaciones defensivas.

Su regreso llega tarde para apoyar a los Cowboys, segundos en la división Este de la Conferencia Nacional con marca de seis ganados, siete perdidos y un empate, que estarán eliminados con una derrota o un triunfo de los campeones Philadelphia Eagles en lo que resta de la campaña.