Jonrón de Bonifacio mantiene las aspiraciones de postemporada de los Tigres

Bonifacio, quien también anotó dos carreras, llegó al plato con dos corredores en las bases y dos outs en la quinta entrada, cuando logró conectar un lanzamiento del estadounidense Drew Parrish en el estadio Cibao, de Santiago, para llevar tres carreras al marcador.

Medina subió al montículo y lanzó cinco entradas en blanco y ponchó a cinco para acreditarse la victoria, con la cual los azules dejaron detrás una cadena de cinco derrotas consecutivas.

Jean Carlos Mejía permitió un jonrón, pero se quedó con el salvado para los Tigres, que con el triunfo están a 1.5 juegos de la postemporada, cuando le restan cuatro partidos por jugar.

Parrish permitió tres carreras en tres innings y perdió el juego por los cibaeños.

Sócrates Brito ejecutó un toque de sacrificio que permitió que Junior Lake anotara desde la tercera base la carrera con la que los Leones del Escogido dejaron en el terreno a los Toros del Este, en un juego que se extendió a 10 entradas, celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Lake anotó tres veces, Brito produjo dos carreras y Erik González agregó una remolcada para los Leones, quienes siguen terceros.

Hansel Marcelino se llevó la victoria al lanzar una entrada de una carrera.

Luis Liberato remolcó dos carreras, Jeimer Candelario anotó e impulsó y Gilberto Celestino logró una anotada para los Toros, quienes ocupan el segundo lugar.

Michael Ynoa perdió el juego al permitir el toque remolcador de Brito.

Abraham Almonte salió a batear de emergente en la décima segunda entrada y tomó una base por bolas con las almohadillas repletas para remolcar la carrera con la que las Estrellas Orientales dejaron en el campo a los Gigantes del Cibao en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Rodolfo Castro anotó y empujó una carrera, Jorge Mateo produjo una y Raimel Tapia anotó una para las Estrellas, quienes mantienen un empate con los Leones en la tercera posición, cuando aún les quedan tres juegos para completar su calendario de serie regular.

El triunfo fue a la cuenta de Oddy Núñez, quien lanzó un capítulo de una carrera y ponchó a dos.

Melvyn Mercedes pegó un tablazo de dos carreras para destacarse en el ataque de los Gigantes, quienes con la derrota se alejaron a un juego y medio de un puesto clasificatorio al 'playoff'.

Yaqui Rivera permitió dos carreras y perdió el juego por los potros.