La austriaca Huetter logra su primer triunfo de la temporada en el descenso de Val d'Isere

Desde 1978, cuando venció Annemarie Moser-Pröll, una austriaca no se adjudicaba el triunfo en la estación francesa y Huetter lo hizo con un crono de 1:41.54, con 26 centésimas de ventaja sobre la alemana Kira Weidle-Winkelmann y 35 sobre la estadounidense y líder de la general de descenso, la estadounidense Lindsey Vonn.

Huetter, de 33 años, había sumado esta campaña dos terceros puestos, pero no había logrado subir a lo más alto del podio, algo que no conseguía desde el pasado 28 febrero 2025 en el descenso en Kvitfjell (Noruega).

Kira Weidle-Winkelmann se mantuvo de líder tras la bajada de Vonn, quien, a sus 41 años, no pudo repetir la victoria del pasado día 12, cuando se convirtió en la esquiadora de mayor edad en ganar una prueba de la Copa del Mundo en el descenso de St. Moritz (Suiza).

La italiana Sofia Goggia fue la que más cerca estuvo de superar a Huetter al marcar el mejor tiempo en los primeros cuatro parciales, pero un error a la salida de una curva la postergó al octavo puesto.

En la clasificación de descenso de la Copa del Mundo, Vonn se mantiene en cabeza, con 240 puntos, por delante de la alemana Emma Aicher (171), que solo fue décima en Val d'Isere, y Huetter, que escala a la tercera plaza con 155 puntos.

En la general de la temporada, la estadounidense Mikaela Shiffrin, quien no compite en descenso, se mantiene en cabeza de forma destacada, con 558 puntos, seguida de la neozelandesa Alice Robinson, con 394, y Aicher, con 345.

La próxima prueba de la Copa del Mundo femenina será el eslalon de este domingo también en Val d'Isere.