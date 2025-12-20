Prevc continúa intratable y encadena su quinta victoria consecutiva en la Copa Mundo

Prevc, que cerró la primera manga en tercera posición tras firmar un salto de 138,5 metros, demostró en la segunda el porqué de condición como el mejor saltador del momento con un impresionante intento de 142 metros.

Un salto que el valió al esloveno, vigente campeón del mundo de trampolín largo, un total de 330,2 puntos, casi cuatro más que el alemán Felix Hoffmann, segundo con 326,4 unidades.

Completó el podio el japonés Ren Nikaido, que logró la tercera plaza con un total de 318,1 puntos, tras alcanzar los 141,5 metros en la primera manga y saltar 129,5 en las segunda.

Por su parte, el también japonés Ryoyo Kobayashi, que cerró la primera ronda en primera posición, se vio relegado hasta la sexta plaza en la segunda manga tras firmar un salto de 131 metros en su segundo intento.

Un traspiés que permitió al esloveno Domen Prevc, que lidera la clasificación general de la Copa del Mundo con 770 puntos, aumentar a 219 unidades su ventaja sobre el japones, que ocupa la segunda plaza con 551 puntos.

Por su parte, el esloveno Anze Lanisek, que sólo pudo ser noveno este sábado en Engelberg, ocupa la tercera plaza con 488 puntos, casi trescientas unidades -282- menos que su compatriota.