Sudáfrica domina el panorama mundial ante la atenta mirada de Europa, España se hace hueco

La máxima competición del Viejo Continente, el Seis Naciones, cerró con una de las ediciones más parejas de los últimos años después de que tan solo tres puntos en la tabla distanciaran a los tres primeros clasificados: Francia, campeona dos años después, Inglaterra evitando el Grand Slam de los galos e Irlanda rebajando el ritmo tras hacerse con la competición por dos años consecutivos 2023 y 2024.

El XV de Sudáfrica, campeón del mundo por segunda vez consecutiva en 2023, solo ha conocido la derrota en dos ocasiones durante este año. Las dos durante el Rugby Championship frente a Nueva Zelanda y Australia, aunque finalmente acabaron llevándose a casa el título.

Durante la ventana de otoño, donde las potencias del sur se enfrentaron a las del norte, los sudafricanos arrasaron a todas las selecciones europeas a las que se enfrentaron ampliando así su hegemonía no solo en su hemisferio, sino en todo el mundo.

Hasta el momento no ha habido equipo que parezca poder hacer frente al XV de la Gacela, aunque Inglaterra durante noviembre ha demostrado la misma contundencia que los africanos.

Los ingleses, que fueron de menos a mas durante la temporada, no comenzaron bien el año después de caer en su debut en el Seis Naciones frente a Irlanda, pero el combinado de Steve Borthwick no se quedó de brazos cruzados y dominó su calendario el resto del año.

El pulso por llevarse el Seis Naciones estaba, a priori, entre Inglaterra, Irlanda y Francia. En su enfrentamiento directo, el XV de la Rosa demostró su orgullo al vencer por un punto en los últimos segundos a los galos, aunque en la clasificación general serían los franceses quienes se acabarían llevando el torneo gracias a un punto bonus en la última jornada frente a Escocia.

Inglaterra fue, junto a Sudáfrica, las dos únicas selecciones que salieron invictas durante los amistosos de noviembre y nos dejan con la duda de qué hubiera pasado en un enfrentamiento entre estos dos colosos del rugby mundial. El último antecedente que tenemos de este choque fue durante el mes de noviembre del pasado año en donde los Springboks se llevaron el encuentro por 9 puntos en Twickenham, Londres.

Por otro lado, el año de Los Pumas argentinos se puede resumir en continuos altibajos, tras empezar el año con una histórica victoria frente a los Leones Irlandeses y Británicos -un combinado de los mejores jugadores de esas islas-, cayeron en el Rugby Championship ante los All Blacks, para una semana después conseguir llevarse, otra vez frente a Nueva Zelanda, la primera victoria de su historia como locales frente al equipo oceánico.

Una de las grandes noticias del deporte oval ha sido la tendencia que ha marcado el rugby femenino en 2025 después de que se celebrase la Copa del Mundo en Inglaterra. Las anfitrionas se llevaron el trofeo tras vencer a la sorprendente Canadá en la final, en un Twickenham que estableció un récord después de albergar a 81.885 personas, la mayor asistencia en un partido de rugby femenino.

En las competiciones de clubes destacaron la victoria del Bordeaux Bègles en la máxima competición europea, la European Rugby Champions Cup imponiéndose a Northampton, mientras que el Leinster venció a los Bulls en la United Rugby Championship, el segundo torneo del Viejo Continente.

El Stade Toulosain se llevó su vigésimo cuarto título nacional después de vencer en la prórroga al Bourdeaux Bègles en el Top 14 francés, hoy por hoy, la Liga más importante en Europa. En su homóloga en el rugby oceánico, el Super Rugby Pacific, los Crusaders neozelandeses se llevaron su decimotercer titulo frente a los Chiefs en una final que también se decidió en los minutos finales consolidando su hegemonía durante los últimos años.

El rugby español enmarca el año 2025 con la vista puesta en seguir creciendo para disputar el segundo Mundial en su historia en 2027. Tras un año histórico para el panorama nacional, España tumba cada vez más barreras para poder acercarse a la élite del deporte oval.

No pudo empezar mejor el año para el XV del León después de vencer a los Países Bajos en Madrid y Suiza y Portugal a domicilio para asegurarse una plaza para el Campeonato Mundial que se disputará en Australia en 2027 y conseguir una plaza en la final de la Europe Championship contra Georgia. Encuentro decisivo en el que los dirigidos por el argentino Pablo Bouza cayeron.

Tras dos intentos fallidos en las dos pasadas ediciones, Japón y Francia por temas administrativos y ajenos al deporte en si, 2025 queda como el año en el que España entró en otro Mundial por primera vez desde 1999, cuando disputó la Copa Webb Ellis en Gales.

No fue para menos la selección masculina de Rugby 7 que contra todo pronóstico, consiguió un subcampeonato en las Series Mundiales tras caer en la final de Los Ángeles frente a Sudáfrica.

La apuesta española por la modalidad olímpica se hizo notar tras conseguir el mejor resultado en toda su historia. Además del subcampeonato, el conjunto dirigido por Paco Hernández se hizo con varias medallas de bronce en diferentes etapas de las Series.

La selección femenina, Las Leonas, también estuvo presente en el pasado Mundial de Rugby Femenino 2025 en Inglaterra, y aunque no logró pasar de la fase de grupos, sumó dignas actuaciones contra Nueva Zelanda, Irlanda y Japón.

Para acabar el año, la Real Federación Española de Rugby (RFER) anunció una importante ventana de noviembre en donde España disputaría tres partidos amistosos frente a Irlanda A, Inglaterra A y Fiyi en los estadios de Butarque (Madrid), José Zorrilla (Valladolid) y Ciudad de Málaga, respectivamente.

Los amistosos fueron de menos a mas y aunque la selección no consiguiese ningún triunfo, el XV del León cerró el mes de noviembre con una magnífica actuación frente a Fiyi, octava en la clasificación mundial, tras perder por tan solo ocho puntos.

Otra de las grandes noticias para el rugby español ha sido el auge de la franquicia Castilla y León Iberians. Los Iberians han acabado invictos en la fase de liga de la Supercopa Europea y han estrenado la ciudad de Palencia como su nuevo fortín en esta competición.

En las ligas regulares, Valladolid ha consolidado su hegemonía en el rugby español. VRAC y El Salvador ganaron la Copa del Rey y La Liga, respectivamente, y mantienen a la ciudad como la capital del rugby español.

La final de la División de Honor disputada en el estadio Pepe Rojo (Valladolid) se saldó con victoria de los vallisoletanos por 14-11 después de que un combatiente y sorprendente CR Cisneros llegase a una final de liga por primera vez en su historia desde que se instauró el nuevo formato. Fue la final de la historia en la que los dos contendientes venían de puestos más atrasados en la fase regular del campeonato.

El encuentro decisivo de la Copa del Rey recibió, en el estadio José Zorrilla de esa ciudad castellana, el quinto derbi vallisoletano en la historia de las finales entre VRAC Quesos Entrepinares e Inexo El Salvador con victoria del primero por 27-3.

El Salvador también logró un doblete en el rugby femenino después de imponerse a Rugby Majadahonda en la liga y a CR Sant Cugat en la Copa de la Reina. En la fase de ascenso, el Olímpico de Pozuelo vuelve a la máxima categoría del rugby femenino después de derrotar a Eibar en la final.

También hay que destacar el ascenso a la División de Honor de un histórico, el CR Liceo Francés, gracias a su victoria en la final frente a Gernika Rugby Taldea.

Finalmente, el calendario del rugby español acabó con el sorteo de fase de grupos para el Mundial de Australia 2027, donde se conoció quienes serán sus rivales. El bombo deparó a Argentina, Fiyi y Canadá, en el grupo C.