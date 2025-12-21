20-34. Los Jaguars rompen racha de triunfos de Broncos y se afianzan en la cima del Sur

Con este resultado, se afianzaron en el primer puesto de la división Sur de la Conferencia Americana (AFC).

En la semana 16 de la temporada de la NFL, los Jaguars acumulan 11 victorias y 4 derrotas. Son líderes del Sur, posición que clasifica a los 'playoffs' y que conservarán si triunfan en los dos partidos que les restan en la campaña.

A pesar de la derrota, los Broncos, que tienen una campaña de 12-3, se mantienen como el mejor equipo de la AFC y número uno de la división Oeste, ya están clasificados a la postemporada.

Trevor Lawrence brilló en los controles de Jacksonville. Pasó para 279 yardas y tres envíos de anotación; fue capturado cinco veces.

Pat Bryant, receptor de Denver, salió del juego en el carrito de emergencia en la última ofensiva de su equipo, por un fuerte golpe en la cabeza que le propinó un defensivo.

En otro partido, los Pittsburgh Steelers superaron 24-29 a Los Detroit Lions para confirmarse como líderes de la división Norte de la AFC con marca de nueve ganados y seis perdidos, lugar que les clasificará a playoffs si lo sostienen con par de victorias en el cierre del año.

Con la derrota, los Lions quedaron con balance de 8-7, con remotas posibilidades de clasificar.

Aaron Rodgers lideró la ofensiva de los Steelers con 266 yardas y un pase a las diagonales, también lució Jaylen Warren, quien acumuló 143 yardas por tierra y dos acarreos de touchdown.

En Houston, los Texans, que tienen marca de 10-5, sufrieron para superar 23-21 a Las Vegas Raiders, resultado que les permite seguir a la caza de los Jaguars que ocupan el primer lugar del Sur de la AFC y con un pie en la postemporada.

Los Raiders, 2-13, son el peor equipo de la conferencia.

También este domingo los Atlanta Falcons le ganaron 19-26 a los Arizona Cardinals, ambos equipos ya están eliminados.

Más tarde los Baltimore Ravens recibirán a los New England Patriots.

La semana 16 concluirá este lunes con la visita de los San Francisco 49ers a los Indianapolis Colts.