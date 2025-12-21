Aleix Aubert suma los primeros puntos en Copa del Mundo; Schwarz gana en Alta Badia

Schwarz fue el más rápido en la primera bajada (1:16.00) y, aunque en la segunda quedó relegado al vigésimo primer puesto (1:19.02), en el cómputo global firmó el mejor tiempo (2:35.02) para volver a celebrar un triunfo dos años después por delante del brasileño Lucas Pinheiro (+0.18), segundo, y su compatriota Stefan Brennsteiner (+0.22), tercero.

Esta prueba fue especial para Aleix Aubert, de 20 años, que se metió por primera vez en segunda ronda de una Copa del Mundo al ser vigésimo séptimo en la primera manga de la competición. En la segunda concluyó decimoséptimo y sumó ocho puntos, los primeros en la Copa del Mundo, tras ser eliminado en Suelden (Austria) el pasado 26 de octubre.

Las miradas siguen puestas para Aleix Aubert en los Juegos Olímpicos de invierno que acogerán en febrero Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia).

El otro español en la competición, Albert Ortega, terminó la primera bajada en el puesto 48 y, por tanto, no pudo realizar la segunda, algo que también le ocurrió en Val d'Isere (Francia) y Beaver Creek (Estados Unidos). Sus únicos puntos, ocho, fueron en Copper Mountain el pasado 28 de noviembre.

La clasificación general de gigante, una vez disputadas cinco de las ocho pruebas del circuito, la domina Stefan Brennsteiner con 305 puntos. Por detrás el suizo Marco Odermatt (300), Marco Schwarz (252), el noruego Henrik Kristoffersen (224), el italiano Alex Vinatzer (207) y el brasileño Lucas Pinheiro (187).

En la clasificación general sigue primero Marco Odermatt con 805 puntos, muy pordelante de Marco Schwarz (351), Henrik Kristoffersen (326) y Lucas Pinheiro (313).

La próxima competición del circuito Adelboden (10 de enero).