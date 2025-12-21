Doblete del jockey argentino Nico Valle en Dos Hermanas

“Yo Roque” y “Lady Cocody”, dos ejemplares de tres años, han sido sus montas ganadoras.

Bonito duelo a dos en la recta final de la tercera carrera del programa, el primero de los tres hándicaps consecutivos del día en los 1.600 metros, entre “Yo Roque” y “Xmas”, saldada en foto en este orden. El vencedor, tres años de la cuadra Peques, nunca antes había competido en el trazado de hierba nazareno.

En la prueba de cierre, Valle mantuvo siempre en carrera a “Lady Cocody”, para venir en el tramo decisivo a superar al puntero “Haya Taal” y al muy en forma “Misstifly”. La vencedora es una potranca entrenada por Francisco Rodríguez.

La jornada, la quinta de la campaña otoñal, arrancó con el fácil triunfo de “Alhaurín”, otro tres años de la cuadra Mediterráneo que dominó de salida a meta los 1.400 metros del recorrido con el checo Václav Janácek en la montura. El preparador Guillermo Arizkorreta abría un doblete que luego culminaría “Yo Roque”.

Sorpresa en la segunda con “Shutterwood”, que pese a la distancia, 1.200 metros, en teoría corta para ella, pudo venir en progresión bien gestionada por Vicky Alonso hasta cruzar la meta con una franca ventaja sobre “Ambushed” y “Natural Force”.

La canaria cuadra Soñador que entrena Blas Rama copó la gemela en la cuarta de la reunión con “Smooth Transition” y “Fiji Gold”, primera durante buena parte de la recta de tribunas y que fue cazada a poco del poste por su compañero de sedas.

Las cinco carreras componían el boleto de la apuesta nacional Quíntuple Plus, cuya combinación ganadora la forman, en este orden, las mantillas: 4 – 4 – 9 – 1 – 7 – 9. Para la Lototurf, el caballo ganador es el 1.

La próxima semana será muy intensa en lo deportivo, con cuatro jornadas, repartidas entre los hipódromos de Madrid (martes 23, viernes 26 y domingo 28) y Dos Hermanas (también el domingo 28 de diciembre).