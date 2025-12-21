El sudafricano Schaper suma en Mauricio su segundo título consecutivo de la temporada

Schaper, de 24 años y 94 del mundo, se impuso al estadounidense Ryan Gerard en la segunda ronda del desempate celebrada en el campo Heritage La Réserve Golf Links gracias a un 'eagle' en el par cinco del hoyo 18 que le daba el segundo título de su carrera como profesional.

Al igual que en la tercera sesión, el sudafricano cerró el torneo con una sobresaliente tarjeta de -8 golpes cimentada en seis 'birdies' y un 'eagle', al margen del logrado en la muerte súbita.

Con su triunfo en Mauricio y en Johannesburgo y el segundo puesto en el Nedbank de Sudáfrica, Schaper se adjudica la general de los primeros cinco torneos de la temporada del DP World Tour, el llamado 'Swing de apertura', lo que le garantiza plaza en los últimos nueve torneos del circuito y un cheque de 200.000 dólares (170.000 euros).

Gerard, quien partió de colíder en el último recorrido, aspiraba a su segundo título, después de imponerse en el Campeonato Barracuda del PGA Tour, el circuito estadounidense, el pasado mes de julio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El premio de consolación fue asegurarse el billete para la próxima edición del Masters de Augusta al pasar a estar entre los cincuenta mejores del ránking mundial.

El español Manuel Elvira, que encaró la última ronda a cuatro golpes de la cabeza, quedó séptimo empatado con un total de -14, por lo que no pudo conseguir su primer título como profesional después de estar entre los mejores durante todo el torneo.

La cuarta ronda fue la peor de Elvira, que solo hizo dos bajo par, con tres 'birdies' y un 'bogey'.

Los siguientes españoles fueron Ángel Ayora (-7), Eugenio López-Chacarra (-6) y Adri Arnas y Rocco Repetto, con -2.

El próximo torneo del DP World Tour será el Dubai Invitational del 15 al 18 de enero, con el estreno del norirlandés Rory McIlroy, que inicia la carrera hacia su objetivo de ser campeón del circuito europeo por octava vez.