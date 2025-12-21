Emilio Bonifacio pone de manifiesto su liderazgo en momento crucial para Tigres del Licey

El dirigente de los Tigres, Gilbert Gómez, admitió en declaraciones a la prensa que "no ha sido una temporada fácil para Emilio", pero "en estos momentos es donde esa experiencia esa garra, esa entrega y sobre todo la preparación, que él no ha dejado de tener, en algún momento iba a tener que salir"..

"No es un secreto que no ha tenido esa temporada, en cuanto a números se refiere, como nos tiene acostumbrado, pero el profesionalismo, la entrega, el liderazgo en ese clubhouse, ha estado ahí, tratando de que los muchachos se mantengan preparándose, él mismo manteniéndose trabajando. No ha bajado la cabeza", añadió en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Luego de atravesar una cadena de cinco derrotas consecutivas, los Tigres arribaron este domingo con victorias en sus pasados dos compromisos y se han colocado a solo medio juego de la clasificación, cuando les restan tres encuentros para concluir su temporada, manteniendo abierta la posibilidad de avanzar a la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Para acabar con la racha de cinco reveses consecutivos, Bonifacio conectó un jonrón de dos carreras para vencer a las Águilas Cibaeñas el viernes y luego anotó dos carreras para contribuir con la victoria del sábado ante los Toros del Este, evitando así que los Tigres se alejaran de la tercera plaza y cuarta plaza clasificatoria a la postemporada, posiciones en las que están empatados las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos jugando nuestra clasificación y cada juego cuenta, como nosotros decimos, uno a uno. Hay cuatro equipos que están tratando de luchar por clasificar y de verdad que no le podemos bajar", precisó Bonifacio.

El capitán de los azules ha indicado que el equipo cuenta con la capacidad para responder ante la situación de premura, que los obliga a salir a ganar cada partido para conseguir su clasificación. "Licey sabe jugar en esta situación", expresó.

Al referirse a las dificultades que ha enfrentado durante la temporada para producir en el terreno de juego, indicó que mantenerse positivo, junto al apoyo de sus compañeros, ha sido fundamental para continuar trabajando fuerte y salir a dar lo mejor de él.

"Uno se tiene que mantener positivo, con la disciplina de todos los días y entendiendo que esto es un juego de fallo, y los muchachos, el apoyo que me han dado, ha sido fundamental", señaló Bonifacio.