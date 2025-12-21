Goggia vuelve a ganar once meses después al imponerse en el Supergigante de Val d'Isere

Goggia, que en la jornada anterior fue octava en el descenso que se llevó la austríaca Conny Hueter, firmó un tiempo de 1:20.24, solo quince centésimas menos que la neozelandesa Alice Robinson (1:20.39). Tercera fue la estadounidense Lindsey Vonn (1:20.60), que logró su podio 142 en su extensa carrera.

Ésta es la primera victoria de Goggia desde su triunfo en enero de este 2025 en Cortina d'Ampezzo, misma sede que acogerá en dos meses los Juegos Olímpicos de invierno.

La general la domina la estadounidense Mikaela Shiffrin con 588 puntos, seguida de Alice Robinson (484), Sofia Goggia (372), la alemana Emma Aicher (369) y Lindsey Vonn (350), que son las cinco primeras.