La Fifpro rechaza que la Federación India cree una asociación de jugadores bajo su control

Fifpro se muestra "profundamente preocupada" por esta operación al considerar que una organización de futbolistas tutelada por la federación "privaría a los jugadores de un sindicato independiente, así como de una influencia significativa y poder de negociación colectiva", señala la organización con sede en Países Bajos en un comunicado.

"Todas las principales ligas de fútbol profesional del mundo cuentan con sindicatos de jugadores independientes. Lamentablemente, la AIFF está siguiendo una táctica cada vez más amplia y visible en la gobernanza del fútbol: la creación de los llamados 'sindicatos amarillos' para debilitar, eludir o deslegitimar la representación genuina e independiente de los jugadores", añade en la nota.

Para la asociación internacional, lo que pretende la AIFF es "intentar debilitar" a la Asociación de Jugadores de Fútbol de la India (FPAI), "el organismo legítimo" de representación de los futbolistas profesionales en la India, asociada a Fifpro desde 2009.

Remarca que su filial cumple "estrictos estándares de gobernanza, representación democrática e independencia", además de haber defendido "constantemente los intereses de los jugadores con profesionalismo, independencia e integridad".

