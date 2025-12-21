Los Panthers, Bills y Chargers ganan y se acercan a los playoffs en semana 16 de NFL

Los Panthers se impusieron en un emocionante partido 23-20 a los Tampa Bay Buccaneers, con lo que se adueñaron de la cima del Sur de la Conferencia Nacional (NFC) con ocho triunfos y siete derrotas, relegaron al segundo lugar del sector a los Bucs, con marca de 7-8.

Carolina acabará como líder del Sur si triunfa en los dos juegos que le restan.

Bryce Young lideró a los Panthers a la victoria con 191 yardas y dos envíos de anotación.

En Dallas, los Chargers derrotaron 17-34 a los Cowboys, resultado con el que se mantienen segundos en el Oeste de la Conferencia Americana (AFC) con récord de 11-4, a la caza del líder Denver Broncos, 12-2, y muy cerca de la postemporada.

Justin Herbert lució en los Chargers con 300 yardas y dos pases de touchdown.

Los Cowboys, 6-8-1, están eliminados; cumplirán 30 años sin llegar a una final de la NFC y por ende a un Super Bowl.

De su lado, los Buffalo Bills sufrieron para superar 20-23 a los Cleveland Browns.

Los Bills tienen récord de 11-4, que prácticamente los tiene dentro de los playoffs; los Browns, 3-12, fueron uno de los primeros equipos que se quedaron sin opciones de ir a la postemporada.

En otro partido los Tennessee Titans triunfaron 26-9 sobre unos disminuidos Kansas City Chiefs que no contaron con Patrick Mahomes, por una rotura en el ligamento cruzado; tuvieron en los controles a Gardner Minshew, quien salió del juego lesionado de la rodilla, fue sustituido por Chris Oladokun, el tercer quarterback.

Ésta es la primera temporada desde el 2014 en que Kansas City no clasifica a la postemporada.

También este domingo los Cincinnati Bengals apalearon 21-45 a los Miami Dolphins, los New Orleans Saints vencieron 29-6 a los New York Jets y los Minnesota Vikings le ganaron 13-16 a New York Giants, todos estos equipos ya no tienen opciones de clasificar a playoffs.

Más tarde los Denver Broncos recibirán a Jacksonville Jaguars, Arizona Cardinals se medirá a Atlanta Falcons, los Pittsburgh Steelers visitarán a Detroit Lions, los Houston Texans chocarán con Las Vegas Raiders y los Baltimore Ravens enfrentarán a los New England Patriots.

Resultados de la semana 16 de la temporada de la NFL:

Sábado 20.12: Commanders 18-29 Eagles, Bears 22-16 Packers (TE).

Domingo 21.12: Browns 20-23 Bills, Cowboys 17-34 Chargers, Titans 26-9 Chiefs, Dolphins 21-45 Bengals, Saints 29-6 Jets, Giants 13-16 Vikings, Panthers 23-20 Buccaneers, Broncos-Jaguars, Cardinals-Falcons, Lions-Steelers, Texans-Raiders, Ravens-Patriots.