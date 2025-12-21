Tres de tres de Van der Poel en la Copa del Mundo de ciclocrós tras otra exhibición

En el emblemático trazado, caracterizado por los tramos de dunas de la costa del Mar del Norte, Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) solo dio opción a sus rivales hasta la cuarta de las siete vueltas, cuando empezó a abrir brecha para irse en solitario y obtener su victoria 46 en la Copa del Mundo.

El siete veces campeón del mundo de la especialidad, de 30 años, cruzó la meta con un tiempo de 56:36, con siete segundos de ventaja sobre el líder de la general, el belga Laurens Sweeck, que también fue segundo ayer, sábado, en Amberes, y trece sobre su compatriota Niels Vandeputte.

Sweeck se mantiene al frente de la clasificación de la Copa del Mundo, con 146 puntos, por delante del también belga Michael Vanthourenhout, con 128 puntos, y de Vandeputte, con 125.

Van der Poel sigue recortando la desventaja en la general y al sumar otros 40 puntos, ya es cuarto, con 120.

El belga Wout Van Aert (Visma), el otro gran referente de la Copa del Mundo de ciclocrós en los últimos años, y que se estrenó en Amberes en esta temporada con un séptimo puesto, decidió no participar en la prueba de hoy, como tampoco su compatriota Thibau Nys.

La séptima cita de la Copa del Mundo, de las doce del calendario, tendrá lugar en la localidad belga de Gavere el próximo viernes, día 26.