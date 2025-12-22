El ala-pívot Norchad Omier es elegido el Atleta del Año en Nicaragua

Omier, la figura más destacada de la selección de Nicaragua en la AmeriCup y en la primera ventana de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, consiguió este año un contrato con los Cleveland Charge, sucursal de los Cavaliers en la NBA G-League, donde promedia 14 puntos por juego, con 11,5 rebotes, y ocho doble-doble.

El nicaragüense fue invitado al campo de entrenamiento de los Cleveland Cavaliers y jugó un partido durante la pretemporada en el que anotó 6 puntos y capturó 4 rebotes en 7 minutos de juego.

El ala pivote recién culminó su etapa como jugador en la NCAA, y aunque no fue elegido en el último Draft de la NBA, en la Summer League de Las Vegas promedió 9,2 puntos y 8,4 rebotes con Cavaliers de Cleveland.

El pasado 28 de noviembre, en Managua, en el comienzo de la primera ventana de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, en la que Estados Unidos derrotó a Nicaragua por 67-102, Omier destacó con 26 puntos, 13 rebotes (6 ofensivos), 6 asistencias, 2 robos y un tapón.

En el juego de vuelta, Nicaragua cayó 123-93 ante Estados Unidos y Omier cerró con un doble de 20 puntos y 20 rebotes.

Mientras en el AmeriCup promedió 22,3 puntos por partido, la segunda mejor cifra del torneo, con 18,3 rebotes y 6 asistencias por encuentro. Frente a Colombia hizo 30 tantos, con 20 rebotes.

La ACDN también eligió al pesista Orlando Vásquez como el Atleta Amateur de 2025 en Nicaragua por su tres medallas de oro en el Torneo Continental de Cuba, más las tres medallas de oro en los XII Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala.

La premiación de los mejores del año en el deporte nicaragüense se realizará en un hotel de Managua en la última semana de enero del próximo año, de acuerdo a los organizadores.

A excepción del resto de Centroamérica, el deporte más popular en Nicaragua es el béisbol, que tiene como figura principal a Dennis Martínez, quien fue el lanzador latino más ganador de todos los tiempos en las Grandes Ligas hasta agosto de 2018, seguido del boxeo, el fútbol y el baloncesto.