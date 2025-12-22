Polideportivo
22 de diciembre de 2025 - 09:00

Hassan Moustafa reelegido presidente de la Federación Internacional de Balonmano

Redacción Derpotes, 22 dic (EFE).- El egipcio Hassan Moustafa ha sido reelegido como presidente de la Federación Internacional de Balonmano (IHF por sus siglas en inglés) en el 40º Congreso que ha tenido lugar en El Cairo (Egipto).

Por EFE

Moustafa fue reelegido con 129 votos (73,3%), por encima de Frac Bobinac con 24 votos (13,6%), el alemán Gerd Butzeck con 20 (11,3%) y el neerlandés Tjark de Lange con 3 votos (1,7%). El egipcio llegó al cargo en el año 2000 y con esta reelección estará al menos 29 años.

En total, 176 delegados se han reunido para votar por la presidencia, la vicepresidencia, los puestos del Comité Ejecutivo y el liderazgo de varias comisiones y órganos judiciales de la IHF de los próximos cuatro años.

El francés Philippe Bana ha sido elegido como nuevo primer vicepresidente tras recibir 106 votos (60,2%).

Los dos miembros del Comité Ejecutivo de la IHF, el español Francisco V. Blázquez y la rumana Narcisa Lecușanu, fueron elegidos por aclamación tras no tener oposición.

Las posiciones de Tesorero y de presidente de varias comisiones se cubrieron sin oposición: Anna Rapp como Tesorera, Per Morten Sødal como Presidente de la Comisión de Reglas de Juego y Árbitros, Dietrich Späte como Presidente de la Comisión de Entrenamiento y Métodos, y el Dr. Yannick Mossus como Presidente de la Comisión Médica.

En los órganos judiciales fueron elegidos Zoran Radojicic como Presidente del Tribunal de Arbitraje y como miembros Pedro Mourao, Alazne Giraldo Iglesias, Matea Horvat, Rémy Levy y Barış Orhonlu.

En la comisión de Arbitraje estará presidida por Lovro Badzi, y compuesta como miembros Mouadh Ben Zaied, Elena Borrás Alcaraz, Miguel Fernandes, Elizabeth Ling Yang, Nicolae Luca y Muhammad Amir Yousaf.