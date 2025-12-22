Hassan Moustafa reelegido presidente de la Federación Internacional de Balonmano

Moustafa fue reelegido con 129 votos (73,3%), por encima de Frac Bobinac con 24 votos (13,6%), el alemán Gerd Butzeck con 20 (11,3%) y el neerlandés Tjark de Lange con 3 votos (1,7%). El egipcio llegó al cargo en el año 2000 y con esta reelección estará al menos 29 años.

En total, 176 delegados se han reunido para votar por la presidencia, la vicepresidencia, los puestos del Comité Ejecutivo y el liderazgo de varias comisiones y órganos judiciales de la IHF de los próximos cuatro años.

El francés Philippe Bana ha sido elegido como nuevo primer vicepresidente tras recibir 106 votos (60,2%).

Los dos miembros del Comité Ejecutivo de la IHF, el español Francisco V. Blázquez y la rumana Narcisa Lecușanu, fueron elegidos por aclamación tras no tener oposición.

Las posiciones de Tesorero y de presidente de varias comisiones se cubrieron sin oposición: Anna Rapp como Tesorera, Per Morten Sødal como Presidente de la Comisión de Reglas de Juego y Árbitros, Dietrich Späte como Presidente de la Comisión de Entrenamiento y Métodos, y el Dr. Yannick Mossus como Presidente de la Comisión Médica.

En los órganos judiciales fueron elegidos Zoran Radojicic como Presidente del Tribunal de Arbitraje y como miembros Pedro Mourao, Alazne Giraldo Iglesias, Matea Horvat, Rémy Levy y Barış Orhonlu.

En la comisión de Arbitraje estará presidida por Lovro Badzi, y compuesta como miembros Mouadh Ben Zaied, Elena Borrás Alcaraz, Miguel Fernandes, Elizabeth Ling Yang, Nicolae Luca y Muhammad Amir Yousaf.