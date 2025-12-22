Subcampeones del mundo júnior Pere Amat y Pablo Manuel Román en primera lista de Pro Liga

El seleccionador de España, el argentino Max Caldas, hizo pública la relación de 24 citados para el inicio de la participación en la competición, en la que España fue tercera el año pasado y logró así la clasificación directa para el Mundial de 2026.

Antes de su debut, España jugará partidos amistosos frente Japón, Estados Unidos e Irlanda del 15 al 25 de enero también en Valencia.

La relación de convocados es la siguiente

.9. JOSÉ MARÍA BASTERRA (ROYAL LEOPOLD/BEL)

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

10. PABLO MANUEL ROMÁN (SANSE COMPLUTENSE)

12. NICOLÁS ÁLVAREZ (RCPB)

16. POL CABRÉ-VERDIELL (ORANJE ROOD/NED)

18. GUILLERMO FORTUÑO (RCPB)

22. EDUARD DE IGNACIO-SIMÓ (DEN BOSCH/NED)

(R) PABLO MONTERRUBIO (SANSE COMPLUTENSE).