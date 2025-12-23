Del Grosso se impone a Van Aert en el sprint del Superprestigio de Heusden-Zolder

Del Grosso, de 22 años y considerado una de las grandes promesas del ciclocrós de su país después de proclamarse campeón del mundo sub23 en 2024 y campeón de Países Bajos el pasado mes de febrero, lanzó el ataque en la recta final, ya sobre el asfalto, y doblegó a Van Aert, que aspiraba a conseguir su primera victoria en la modalidad en casi un año.

El podio lo completó el belga Michael Vanthourenhout, a doce segundos, por delante de sus compatriotas Niels Vandeputte, líder de la general, y Joran Wyseure, y sexto fue el español Felipe Orts.

Van Aert comenzó la temporada el pasado día 20 en la carrera de la Copa del Mundo de ciclocrós disputada en Amberes (Bélgica), en la que fue séptimo, en una prueba ganada por su gran rival y dominador de la especialidad, el neerlandés Mathieu Van der Poel.

La de Heusden-Zolder fue la primera prueba en la que participaba el ciclista belga en Superprestigio, una competición paralela a la Copa del Mundo que se celebra íntegramente en Bélgica.

Van Aert sigue con su sequía de triunfos en la modalidad invernal de ciclismo, después de que su último éxito fuera el pasado 5 de enero en Dendermonde (Bélgica), en la Copa del Mundo.

A falta de cuatro pruebas, Vandeputte encabeza la tabla, con 65 puntos, uno más que Vanthourenhout, ganador de las dos primeras carreras del campeonato.

El belga Laurens Sweeck, líder de la Copa del Mundo, abandonó en la quinta vuelta, mientras que el neerlandés Joris Nieuwenhuis, tercero en la general de Suprestigio, con 47 puntos, lo hizo en la cuarta.

En categoría femenina, la victoria correspondió a la francesa Amandine Fouquenet, por delante de la húngaa Blanka Vas y de la neerlandesa Aniek Van Alphen.

En categoría júnior, venció el italiano Filippo Grigolini y el español Benjamín Noval fue tercero, a 18 segundos.

La próxima prueba de esta competición será el próximo 30 en la localidad de Diegem.