Héctor Rodríguez y su muestra de devoción por los Leones del Escogido dominicanos

Rodríguez, quien había recibido la orden de no jugar más en la presente temporada por su organización de los Rojos de Cincinnati, gestionó el permiso con los patirrojos para estar de regreso en la alineación de los Leones para el partido de muerte súbita que disputaron el martes ante las Estrellas Orientales.

"Me levanto como a las 8:00 de la mañana y veo un mensaje de Héctor que me dice: estoy 'ready' (disponible) para hoy. Yo no me lo creo porque lo habían parado, pero él vuelve y me llama, y lo que pensé fue que esto es una bendición de Dios, que Héctor esté disponible para el juego más crucial", explicó el dirigente Ramón Santiago sobre la manera en la recibió la noticia por parte de su estelar jardinero central.

Los Leones vencieron 11-3 a las Estrellas con Rodríguez bateando de 3-3, con cuadrangular, doble, cuatro remolcadas y tres anotadas, asegurándose de esa manera que los escarlatas se adueñaran de un cupo en la postemporada.

"Significa mucho, es algo que me enorgullece. Desde pequeño soy escogidista, desde que recuerdo, y la verdad es algo que me motiva y me impulsa a seguir dándolo todo día a día", ha dicho Rodríguez sobre las razones que lo movieron a gestionar su permiso para ayudar a los Leones a firmar su clasificación a la semifinal.

Aunque su deseo es continuar con los Leones en la semifinal, Rodríguez ha revelado que recibió el permiso sólo para disputar el juego del pasado lunes, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar a juego, más adelante en la postemporada.

Rodríguez, quien es el noveno mejor prospecto en el sistema de los Rojos de Cincinnati, fue agregado al roster de 40 jugadores del conjunto de la Liga Nacional para la próxima temporada de Grandes Ligas.

La pasión de Rodríguez lo llevó a solicitar un nuevo permiso, aún a sabiendas de que tendrá su gran oportunidad de ganarse un puesto en las Grandes Ligas con el conjunto de Cincinnati.

"Los planes que tienen los Rojos de Cincinnati es que llegue a los campos de entrenamientos a ver si hago el equipo", indicó el jugador de 21 años, quien la pasada temporada se coronó campeón de la liga dominicana con su equipo, el que adora desde la infancia, los Leones del Escogido.