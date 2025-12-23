Los 49ers, Broncos, Ravens y Seahawks, los equipos con más llamados al Pro Bowl de la NFL

Cada una de estas franquicias aportará seis jugadores al Juego de Estrellas que enfrentará a los equipos de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia Americana (AFC), que tendrán como entrenadores a Steve Young y Jerry Rice, leyendas de los 49ers y miembros del Salón de la Fama.

Los Angeles Chargers, Dallas Cowboys, Detroit Lions y los campeones Philadelphia Eagles obtuvieron cinco selecciones por equipo.

Christian McCaffrey, Kyle Juszczyk, George Kittle, Trent Williams, Jon Weeks y Luke Gifford, son los jugadores de San Francisco seleccionados en las votaciones.

Por los Seahawks, el mejor equipo de la NFC, aparecen Sam Darnold, Jaxon Smith-Njigba, Demarcus Lawrence, Leonard Williams, Devon Witherspoon y Rashid Shaheed.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los Broncos, el número uno de la AFC, estarán Nik Bonito, Zach Allen, Quinn Meinerz, Pat Surtain II, Garett Bolles y Courtland Sutton.

Los Ravens aportarán a Kyle Jamilton, Patrick Ricard, Roquan Smith, Tyler Linderbaum, Zay Flowers y Jordan Stout.

Por los Kansas City Chiefs, el equipo más ganador de la reciente década, fueron seleccionados Travis Kelce, quien fue el jugador que recibió más votos, Chris Jones, Creed Humphrey y Trey Smith.

En la Conferencia Nacional, además de Sam Darnold de Seattle, los otros dos mariscales de campo seleccionados son Matthew Stafford, de Los Angeles Rams, uno de los favoritos para ser designado Jugador Más Valioso de la temporada y Dak Prescott, de los Dallas Cowboys.

Por la Conferencia Americana, los mariscales de campo serán Josh Allen, de los Buffalo Bills, quien es otro de los candidatos para ser MVP, Justin Herbert de Los Angeles Chargers y Drake Maye, de los New England Patriots.

Desde el 2023, el Pro Bowl se convirtió en un partido de flag football, deporte que hará su debut en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, en lugar de un duelo de fútbol americano convencional.

Esta modalidad se adoptó para evitar lesiones en los jugadores luego de una larga temporada regular, ya que el flag football es un deporte sin contacto en el que para detener al oponente hay que despojarlo de una de las cintas que lleva en los costados de la cadera.

La edición de este año se desarrollará en el Área de la Bahía de San Francisco, que será sede del Super Bowl LX que se efectuará en el Levi's Stadium, hogar de los San Francisco 49ers.