Los Steelers, rompen récord; 49ers, remontan; y Cowboys decepcionan en semana 16 de NFL

Los Steelers, que el domingo pasado vencieron 29-24 a los Detroit Lions, rompieron la marca de campañas consecutivas no perdedoras en la historia de la NFL, con 22, una más que las que acumularon los Cowboys entre 1965 y 1985.

Además, el triunfo de Pittsburgh fue el número 200 con Mike Tomlin como entrenador.

A sus 53 años, Tomlin se convirtió en el tercer 'coach' más joven en la historia de la liga en alcanzar dos centenas de juegos ganados, sólo detrás de los miembros del Salón de la Fama Curly Lambeau, quien lo consiguió a los 48 años, y Don Shula, a los 51.

Con dos partidos por jugar, la misión que se viene para el equipo liderado por el veterano quarterback Aaron Rodgers, es asegurar el primer lugar del Norte de la Conferencia Americana (AFC), con triunfos en los duelos ante Browns y Ravens para amarrar su boleto a los playoffs.

Los San Francisco 49ers también lucieron con su victoria del lunes pasado 48-27 sobre los Indianapolis Colts, resultado que les permitió asaltar el segundo lugar del Oeste de la Conferencia Nacional (NFC), pero más importante, les abrió el camino para terminar la campaña como el número uno de la NFC.

Los gambusinos pasaron prácticamente toda la campaña en el tercer puesto de su división, pero la derrota del domingo de Los Angeles Rams, que era el líder, ante Seattle Seahawks, alineó los astros.

Ahora, los 49ers dependen de vencer a los Chicago Bears y Seahawks en las dos últimas semanas de la campaña, para ser dueños de la cima de la NFC y asegurar jugar los playoffs en su estadio, incluso el Super Bowl LX que tendrá como sede el Levi's Stadium.

La nota decepcionante del año fue para los Dallas Cowboys, que cayeron 34-17 ante Los Angeles Chargers y quedaron fuera de los playoffs por segundo año consecutivo.

Lo peor para el llamado 'Equipo de América' es que la eliminación aseguró que su racha sin llegar a una final de la Conferencia Nacional y un Super Bowl cumplirá 30 años, demasiado para el equipo más popular de la NFL y el más caro entre las franquicias deportivas en el mundo.

La ocasión más reciente que los Cowboys jugaron una final de la NFC, fue en la temporada de 1995, cuando vencieron 38-27 a los Green Bay Packers, triunfo que los llevó a disputar el Super Bowl XXX, en el que superaron 27-17 a los Pittsburgh Steelers.

Una mención especial en esta semana 16 merecen los Jacksonville Jaguars, que derrotaron 34-20 a los Denver Broncos, el mejor equipo de la AFC.

Fue la sexta victoria consecutiva para Jacksonville que sirvió para adueñarse del primer lugar de la división Sur de la AFC y ponerse a la caza de Broncos y Patriots por el puesto número uno de la conferencia, que otorga el derecho de recibir en casa sus juegos de playoffs.