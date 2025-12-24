Cinco equipos pugnan por la supremacía de la AFC y NFC en la semana 17 de la NFL

La semana 17 arrancará este jueves con tres juegos; Commanders ante Cowboys, Vikings contra Lions y como platillo estelar navideño está la visita de los Broncos a los Kansas City Chiefs.

Denver es favorito sobre el equipo del entrenador Andy Reid, que no contará con su estrella Patrick Mahomes, ni con su quarterback de respaldo Gardner Minshew, ambos lesionados. Los Broncos deben vencer para sostenerse como el número uno de la AFC.

Su rival directo en la pugna por el liderato son los New England Patriots, que el domingo también están llamados a derrotar a los New York Jets.

Tanto Broncos como Pats tienen marca de 12-3, pero Denver es primero por tener mejor porcentaje de victorias ante rivales comunes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la Conferencia Nacional, los Seahawks, líderes con marca de 12-3 tendrán una difícil misión el domingo para mantener el mando de la conferencia en su visita a Carolina Panthers, número uno del Sur de la NFC. Ambos requieren ganar para afianzar su posición.

Entre los 49ers y los Bears, rivales que están a la caza de Seattle, con 11-4, sólo uno mantendrá el asedio ya que chocarán en la casa de los gambusinos.

San Francisco cuenta con un impulso anímico adicional para vencer. El Super Bowl LX del 8 de febrero próximo se jugará en el Levi's Stadium, su hogar, por lo que si cierran la campaña con triunfos ante Chicago y Seahawks en la última semana, jugarán todos los playoffs en casa hasta el Super Bowl.

El domingo también destaca el duelo entre los Cleveland Browns y los Pittsburh Steelers, estos intentan mantener la cima del Norte de la AFC. El partido de los campeones Philadelphia Eagles que visitan a los Buffalo Bills y el juego entre los Jacksonville Jaguars, número uno del Sur de la AFC, ante los Indianapolis Colts, que buscan un milagro para meterse a la postemporada.

La semana 17 también tendrá dos partidos sabatinos. Los Angeles Chargers se medirán a los Houston Texans y los Green Bay Packers recibirán a los Baltimore Ravens.

La actividad concluirá el lunes con el partido entre Los Angeles Rams y los Atlanta Falcons.

Partidos de la semana 17 de la temporada de la NFL:

Jueves 25.12: Commanders-Cowboys, Vikings-Lions, Chiefs-Broncos.

Sábado 27.12: Chargers-Texans, Packers-Ravens.

Domingo 28.12: Bengals-Cardinals, Browns-Steelers, Titans-Saints, Colts-Jaguars, Dolphins-Buccaneers, Jets-Patriots, Panthers-Seahawks, Raiders-Giants, Bills-Eagles, 49ers-Bears.