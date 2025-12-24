El brasileño Cairo Santos, de Bears, designado el mejor jugador de equipos especiales

"Felicidades, rey Cairo", escribieron en sus cuentas de redes sociales los Bears.

Cairo Santos tuvo un destacado desempeño el sábado pasado en el triunfo por remontada en tiempo extra de Chicago por 22-13 sobre Green Bay Packeres. El resultado mantiene al equipo del brasileño en la pugna por la cima de la NFC.

"Cairo está haciendo un trabajo fenomenal con algunas de estas patadas que nos ayudan mucho con nuestra posición en el campo para iniciar las series defensivas y con su efectividad en goles de campo", afirmó Ben Johnson, entrenador del equipo.

Santos, de 34 años, es el primer brasileño que juega en la NFL.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Convirtió tres goles de campo de 46, 51 y 43 yardas, además de un punto extra, 10 de los 22 puntos con los que los Bears ganaron a los Packers.