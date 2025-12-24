El Granollers celebrará el 12 de enero las primeras elecciones de su historia

Ambas listas ya han sido oficializadas en el proceso electoral, de hecho, ya han presentado parte de su proyecto ante los socios. El primero en hacerlo fue Pep Vega, exjugador del club -aunque no llegó a jugar en el primer equipo- y exdirectivo en juntas anteriores.

En su candidatura figuran algunos exdirectivos de pasadas juntas directivas, como es el caso de Pep Blanchart, exgerente del club durante décadas; Mireia Cammany, empresaria y exresponsable del área social; o Raúl Campos, excapitán y exdirector deportivo del primer equipo.

Por su parte, el actual presidente, Alfred Serra, encabeza un proyecto en el que acompañan prácticamente toda la actual junta directiva.

Al máximo responsable actual de la entidad le avala la situación actual del club, sobre todo, sostenido y moderado crecimiento económico del club.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy