El plusmarquista Guillem Pujol y Laura Rodríguez aspiran a revalidar la Copa Nadal

El catalán pulverizó el año pasado todos los registros al convertirse en el nadador con más triunfos en la historia de la prueba, once consecutivos, superando al olímpico Dani Serra, quien logró diez victorias entre los años 1984 y 2013.

Además, con un tiempo de 1:50.9, Pujol batió el récord absoluto que Carles Ventosa mantenía desde 1994, cuando estableció una marca de 1:51.05.

El gran dominador de la competición buscará ampliar su palmarés en una travesía que mantiene el recorrido habitual de 200 metros en aguas del puerto de Barcelona, con giro a una boya situada a los 100 metros y salida y llegada frente a la estatua de Colón.

Por su parte, Laura Rodríguez, ganadora en cinco ediciones —cuatro consecutivas entre 2018 y 2021 y la de 2024, compartida con la campeona olímpica y nadadora española más laureada de la historia, Mireia Belmonte—, aspira a igualar el récord de seis victorias que ostenta Carmen Soriano.

En esta edición, la carrera más antigua de España de aguas abiertas y una de las más longevas de Europa alcanza su tercera mayor participación histórica, con 403 inscritos, lejos de las 472 inscripciones de 2024, la cifra más alta en sus 116 años de historia.

Organizada por el Club Natación Barcelona, 137 de los participantes serán mujeres, lo que sitúa esta edición como la segunda con mayor presencia femenina, solo por detrás de las 175 inscritas del año pasado.

Más allá de los profesionales, 252 nadadores y nadadoras competirán en la serie popular de una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo, en la que Jordi Casas, poseedor del récord de participaciones consecutivas con 72 ediciones, intentará completar el recorrido a sus 84 años, la edad más alta de los participantes en la presente edición.