Iris Tió, mejor nadadora Mundial de artística; Álvaro Granados, el mejor waterpolista

Según 'World Aquatics', la barcelonesa Iris Tió, con 22 años, ha protagonizado una gran temporada, culminada con los éxitos logrados en el pasado Mundial de Singapur en la que se convirtió en la primera nadadora en conquistas medallas en las cuatro disciplinas de la natación artística: solo, dúo, mixto y equipo; en un Mundial.

Sus cuatro medallas incluyen tres oros, entre ellos el solo en el solo libre, su primer título en esta especialidad. "Significó mucho, me hizo superfeliz y aun no puedo creérmelo, ha sifo un sueño hecho realidad", ha asegurado en unas declaraciones a 'World Aquatics'.

Iris Tió, además de las medallas en el Mundial, conquistó durante las pruebas de la Copa del Mundo de 2025 quince más, incluyendo nueve oros.

En waterpolo, Álvaro Granados ha sido elegido mejor waterpolista masculino en 2025. El egarense, que ahora juega en el ProRecco italiano, fue el líder de la selección española, que en 2025 conquistó el Mundial y la Copa del Mundo.

En el pasado, ya habían conquistado este preciado galardón Felipe Perrone (2022), así como Bea Ortiz, que fue nombrada mejor jugadora del Mundo en 2024, y Jennifer Pareja (2013).