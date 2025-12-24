Jesús Ramos, Adrián Ben, Lidia Campo y Lucía Rodríguez, en la San Silvestre Vallecana

El madrileño Jesús Ramos, tres veces campeón de España de 10K y con dos títulos nacionales más en 5K, luchará por colarse en los puestos de podio tras el sexto puesto conseguido en la pasada edición. El de Moratalaz tiene experiencia en la carrera, con un tercer puesto en 2022 de la San Silvestre Vallecana, de dónde data su mejor marca en 10K en ruta: 27:52.

Uno de sus rivales en la lucha por el podio y por ser el mejor español en la Vallecana será Eduardo Menacho. El atleta zaragozano se estrena en la San Silvestre Vallecana con el objetivo de dar la sorpresa y rebajar su mejor marca personal en la distancia: 28:10. Bronce nacional en 2024 y 2025 en 5.000 metros, plata bajo techo en 3.000 metros y vigente campeón nacional de 10.000 metros, además de campeón de Europa sub23.

Respecto a la participación femenina, los primeros nombres confirmados son Lucía Rodríguez y Lidia Campo, dos campeonas nacionales que buscarán brillar el 31 de diciembre.

Lucía Rodríguez, olímpica en Tokio 2020 en 5.000 metros, y campeona nacional de 5K en ruta 2024 y plata en 2025, llega en uno de los mejores momentos de su carrera tras firmar su mejor marca personal en 10K en ruta con 31:21 hace menos de un mes. Mientras tanto, la burgalesa Lidia Campo, campeona de España de 10K en ruta en 2024, buscará dar el salto al top 10 de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana tras el duodécimo puesto del pasado año (33:04).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy