Jueves 25 de diciembre de 2025

Madrid. El británico Lando Norris, subcampeón el curso anterior, se proclamó campeón del mundo de Fórmula Uno en 2025, año en el que su escudería, McLaren, revalidó el título de constructores, y en el que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) protagonizó un asombroso final de temporada, que acabó con posibilidades de hacerse con una quinta corona seguida en la última carrera, a la que llegó sin haber liderado el certamen las 23 pruebas previas. Por Adrián R. Huber

Redacción Deportes. El doblete del estadounidense Scottie Scheffler para reafirmar su condición de número uno del mundo, el Grand Slam del norirlandés Rory McIlroy o la victoria agónica de Europa sobre Estados Unidos en la Copa Ryder marcaron una temporada en la que emergieron nuevas figuras como el inglés Marco Penge o la tailandesa Jeeno Thitikul. Por Carlos Pérez Gil.

- Previa de los Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz, que se disputan en Doha del 25 al 31 de diciembre.

- NBA. 'Christmas Day' (-1 GMT): New York Knicks-Cleveland Cavaliers (18.00), Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (20.30), Golden State Warriors-Dallas Mavericks (23.00), Los Angeles Lakers-Houston Rockets (02.00) y Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (04.30).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Resúmenes año. Fórmula 1 y Golf.

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España