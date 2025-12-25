Doha acoge los Mundiales de rápidas y blitz con Carlsen como principal favorito

El campeonato, organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés), reúne hasta el próximo martes, día 30 a 250 jugadores de 65 países en la competición abierta y a 140 participantes en la categoría femenina en las dos modalidades que conviven con el ajedrez clásico.

La primera parte del torneo será la prueba de rápidas, con la final el día 28, y en la jornada siguiente, empezarán las partidas de blitz, con el desenlace el 30.

Como en ediciones precedentes, Carlsen, de 35 años, atrae todas las miradas y se presenta como el principal favorito para hacer doblete.

Su presencia genera una expectación añadida después de la polémica del pasado año en Nueva York, cuando decidió abandonar el torneo de rápidas por llevar pantalones vaqueros, algo prohibido entonces por el código de vestimenta de la FIDE.

En Doha, sí permitirá vestir tejanos, lo que se ha interpretado como una ‘victoria’ del gran maestro noruego en el pulso que mantiene con la federación internacional desde que en 2022 renunció a defender su título de ajedrez clásico.

En rápidas, donde cada jugador dispone de quince minutos, a los que se van añadiendo diez segundos por movimiento, Carlsen acumula cinco títulos, el último en 2023.

El vigente campeón es el ruso Volodar Murzin, que al igual que sus compatriotas y los bielorrusos competirán bajo la bandera de la FIDE.

En blitz, una variante donde las partidas son de tres minutos por competidor, con dos segundos de incremento por cada jugada, Carlsen ha sido también el gran dominador, con ocho títulos, de los que tres han sido consecutivos en las últimas ediciones y el primero, en 2009.

En Nueva York, se dio la novedad de que el noruego compartió la corona con el ruso Ian Nepomniachtchi, algo que no había sucedido hasta entonces, al pactar que no jugarían la partida de desempate por cansancio.

Los Mundiales cuentan con una destacada participación, con Nepomniachtchi como segundo cabeza de serie tanto en rápidas como en blitz.

Otros aspirantes son el armenio Levon Aronian, campeón en blitz en 2010; el francés Maxime Vachier-Lagrave, que lo fue en 2021, o ítalo-estadounidense Fabiano Caruana.

También estará en Doha, aunque en las modalidades exprés no parte como favorito, el indio Gukesh Dommaraju, quien se proclamó campeón del mundo de ajedrez clásico hace un año, el más joven de la historia, con 18 años, al derrotar al chino Ding Liren, ausente en el torneo.

En el campeonato femenino, la china Ju Wenjun aspira a lograr la triple corona después de que conquistara el Mundial clásico por quinta vez hace un año ante su compatriota Tan Zhongyi, presente en Doha.

Ju, de 34 años, es la vigente campeona de blitz y ganó el de rápidas en 2017 y 2018.

Los vencedores en la categoría abierta se embolsarán 700.000 euros, divididos entre rápidas y blitz, y 300.000 euros en la femenina, a repartir igualmente entre ambas disciplinas.