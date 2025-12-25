El reto de la Sídney-Hobart comienza el viernes con una importante participación española

La previsión meteorológica anuncia una salida con vientos duros de proa en cuanto los participantes abandonen la bahía de Sídney, con 15-20 nudos de intensidad y un mar movido. Un anuncio que parece alejar la posibilidad de establecer un récord, según informa Rolex, patrocinador de la prueba.

Destacan cinco maxis de 100 pies (30,5 metros): LawConnect, el más rápido en las dos últimas ediciones; Master Lock Comanche, que como LDV Comanche estableció en 2017 el actual récord en 1 día, 9 horas, 15 minutos y 24 segundos; SHK Scallywag 100, segundo en la Rolex Fastnet Race y ganador de la Rolex Middle Sea Race; Wild Thing 100 y Palm Beach XI, que como Wild Oats XI logró nueve títulos de ganador en tiempo real y dos de campeón absoluto, y que llega con importantes modificaciones.

En la edición de 2024 murieron dos marineros de diferentes barcos al ser golpeados por las botavaras de sus naves.

La 80 Rolex Sydney Hobart comienza el 26 de diciembre a las 13:00h (hora local, 3:00h de la madrugada en la España peninsular).

