Julio Martín logra la victoria bajo la nieve en la 90 Carrera del Pavo de Segovia

Martín, que logró su primer triunfo en la popular carrera segoviana en el año 2011, se ha hecho con su décima victoria en la prueba que consiste en llegar a una de las zonas más altas de casco antiguo de Segovia montado sobre una bicicleta, pero sin dar pedales, haciendo gala de equilibrio impulsándose solamente con la fuerza de sus brazos.

Como cada año, uno de los más ilustres segovianos, el ganador del Tour de Francia de 1988, Pedro Delgado, ha sido uno de los más animados por los aficionados a esta prueba, en la que participa desde que tenía 15 años.

Han sido un total de 55 los ciclistas que, de uno en uno, han tomado la salida en la calle Teodosio el Grande, tomando impulso en la cuesta abajo que les ha llevado a los pies del Acueducto romano, para posteriormente iniciar una ascensión constante hasta la plaza Adolfo Suárez, donde estaba la meta.

Cinco han sido los corredores que han logrado terminar el recorrido, por lo que se ha llevado a cabo una carrera de desempate en la que los cinco se han lanzado a la vez, ascendiendo en una carrera pura y dura en la que Julio Martín ha sido el más fuerte, por delante de Hugo Sanz, Miguel Martín, Iván Gómez y Millán Garrido.

El ganador de la prueba se ha llevado como premio un pavo, mientras que el segundo ha recibido un pato y el tercero una pularda.