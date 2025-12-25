Viernes 26 de diciembre de 2025

Redacción Deportes. Arranca este viernes la segunda serie de partidos de la fase de grupos de la Copa de África de Naciones de Marruecos. En el Grupo A se juegan los partidos Marruecos-Mali y Zambia-Comoras. En el Grupo B, Egipto-Sudáfrica y Angola-Zimbabue.

Redacción Deportes. La localidad belga de Gavere acoge este viernes la séptima cita de la Copa del Mundo de ciclocrós, que lidera el belga Laurens Sweeck, aunque las tres últimas carreras, las únicas que ha disputado, las ha ganado el neerlandés Mathieu van der Poel.

Madrid. De la NFL en el Bernabéu a la explosión de las marcas personales de las estrellas, el pulso global por los aranceles, la lucha contra la piratería o el nuevo panorama en la NBA con el traspaso de Luka Doncic y el baile de propietarios, la industria del deporte cierra un 2025 cargado de acontecimientos relevantes. Por Óscar Maya Belchí.

- Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz en Doha (hasta 31).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Gavere (Bélgica).

- Inglaterra. 18ª jornada: Manchester United-Newcastle (20.00 GMT). (FOTO)

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Grupo A: Marruecos-Mali (FOTO) (12.00 GMT) y Zambia-Comoras (14.30 GMT); Grupo B: Egipto-Sudáfrica (17.00 GMT) y Angola-Zimbabue (19.30 GMT).

- Resúmenes año. Industria del Deporte. "NFL en el Bernabéu, la marca Lamine, piratería, aranceles, Serena Ventures...". Por Óscar Maya Belchí.

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España