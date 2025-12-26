Abre la inscripción de las regatas Sandberg PalmaVela 2026 que se disputan en abril y mayo

La prueba de altura La Larga – The Offshore Race of Sandberg PalmaVela, que en su sexta edición se disputará del 23 al 27 de abril en aguas del archipiélago balear, enfrentará a tripulaciones de las clases IRC, ORC y ORC A2, con recorridos diseñados específicamente para cada clase y una duración estimada de hasta 36 horas para los barcos más rápidos.

Justo después, del 29 de abril al 3 de mayo de 2026, se celebrará la multiclase en la 22ª Regata Sandberg PalmaVela, con un intenso programa de pruebas en la bahía de Palma que incluirá recorridos barlovento-sotavento y costeros, según la clase, ha informado la organización en un comunicado.

El director general del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, ha destacado que la Sandberg PalmaVela es "mucho más que una regata" y constituye un punto de encuentro para las diferentes flotas internacionales como "la primera gran cita de la temporada de Europa".

La prueba palmesana servirá de test, "donde las modificaciones y optimizaciones de invierno de cada equipo se pondrán a prueba al competir al más alto nivel posible”, ha explicado Fraga.

La Sandberg PalmaVela 2026 está abierta a IMA/Maxi, TP52 con certificado de Las Super Series 52, IRC, ORC y ORC A2 (doble tripulación), las clases monotipo (Cape 31 y Dragon) y las Vintage, Classic y Spirit of Tradition.

Las clases y subdivisiones se establecerán en función del número de inscritos y de los certificados de medición, con el objetivo del comité organizador de que sea una competición equilibrada y de alto nivel.