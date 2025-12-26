Jordan Love, TJ Watt y Maxx Crosby, se quedan fuera de la semana 17 por lesión

Love, quien se mantiene en protocolo de conmoción por el golpe en la cabeza que sufrió el sábado pasado en la derrota de su equipo ante los Chicago Bears, se perderá el partido de mañana en el que los Packers recibirán a los Baltimore Ravens.

El mariscal de campo recibió un impacto casco contra casco en el segundo cuarto de Austin Booker, quien fue sancionado por rudeza contra el pasador.

Jordan presentó síntomas de conmoción, como mareos y dolor de cabeza, por lo que regresó al partido.

Luego de las evaluaciones realizadas en la semana, el cuerpo médico de los Packers decidió mantener a su mariscal de campo titular en el protocolo de conmoción con la esperanza de que mejore de cara al último partido de la campaña regular.

Green Bay, que necesita ganar para mantenerse a la caza de los Bears por el título del Norte de la Conferencia Nacional, tendrá en los controles a Malik Willis, pasador de respaldo.

En Pittsburgh, los Steelers descartaron a TJ Watt, su apoyador estelar, para el juego del domingo contra los Cleveland Browns.

Watt se recupera de una perforación en un pulmón que sufrió en una sesión de tratamiento de punción seca (una técnica de fisioterapia, similar a la acupuntura, que se utiliza para tratar problemas musculares) que le practicó el cuerpo médico del equipo el pasado 11 de diciembre, la cual requirió una cirugía para repararla.

Aunque el apoyador estuvo presente en algunos entrenamientos en la semana, fue descartado para volver por tercer juego consecutivo.

Otra de las ausencias más significativas de este fin de semana será la de Maxx Crosby, ala defensiva de Raiders.

El jugador abandonó molesto este viernes las instalaciones del equipo por no estar de acuerdo con el diagnóstico de los médicos respecto a su lesión en la rodilla.

"Ser el mejor del mundo en lo que hago es lo que busco, y esto que me hacen arruina el juego", afirmó Crosby antes de dejar a los Raiders.

La polémica se encendió porque Maxx Crosby es la tercera baja que anuncian los Raiders, junto a Brock Bowers y Jeremy Chinn, los tres titulares, para el duelo del domingo ante los New York Giants, ambos equipos tienen la misma marca de dos ganados y 13 derrotas.

El equipo que pierda este partido asegurará terminar la campaña como el peor equipo de la NFL, lo que da derecho a tener la primera selección del Draft del 2026.