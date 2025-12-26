NFL en el Bernabéu, la marca Lamine, piratería, aranceles, Serena Ventures…

El Bernabéu fue el 16 de noviembre el escenario del primer partido oficial de la NFL disputado en España. Un histórico enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders rodeado de actividades alrededor del fútbol americano por todo Madrid. Y que incluyó espectáculo. El show no para. “Queremos que se sienta como una mini Super Bowl”, apuntaron desde la NFL. Un evento global que aspiró a tener un impacto de 70 millones de euros y que supuso un reto logístico.

Lamine Yamal blindó su futuro dentro y fuera del campo. El joven internacional registró siete marcas ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE hasta 2035, incluyendo su nombre y el gesto del ‘304’ con el que celebraba sus goles, con el objetivo de explotar comercialmente desde ropa y zapatillas hasta videojuegos o prendas íntimas. Con casi 40 millones de seguidores en redes, convirtió su barrio de Rocafonda en un símbolo global y en un negocio millonario.

También Carlos Alcaraz, número uno del tenis, dio un paso clave al registrar su imagen en el mercado. Protegió la marca de su nombre, la de su fundación y la silueta de uno de sus golpes más reconocibles, la volea en la red. Desde calzado y prendas de vestir hasta papelería, elementos decorativos, equipos deportivos, juegos y servicios vinculados al ejercicio físico, el tenista aseguró su identidad frente a usos indebidos por parte de terceros.

Guillermo Rodríguez es el director de Operaciones Antipiratería de LaLiga. Gestiona las estrategias para proteger los derechos de los titulares de contenido y broadcasters en todo el mundo. Licenciado en Administración de Empresas y Executive MBA, es el azote de los defraudadores audiovisuales. En el transcurso del primer videopodcast EFE Sports Business diseccionó un paisaje donde los clubes dejan de ingresar 600 M€ al año por este motivo. "Javier Tebas dedica el 50 o 60 % de su tiempo en combatir este fraude", apuntó.

La industria del deporte se vio atrapada en 2025 en la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. En 2024, las exportaciones chinas de artículos deportivos superaron los 28.396 millones de dólares, con el país norteamericano aún como principal destino. Sin embargo, ese liderazgo se tambaleó con tarifas punitivas de hasta el 145 % impuestas por Washington sobre productos chinos. Estados Unidos lideraba las compras de cintas de correr (491 millones de dólares) y equipos de gimnasio (1.654 millones de dólares). China blindó su industria, promovió la innovación local y buscó consolidar su “soft power” con marcas, ligas y propiedad intelectual propia.

Serena Williams recibió el Premio Princesa de Asturias. Promueve Serena Ventures, su empresa de capital riesgo, e impulsa 80 empresas emergentes. Forma parte de las 100 mujeres hechas a sí mismas más ricas del mundo y es una defensora incansable de la igualdad de género. Tiene una fortuna estimada en 350 millones de dólares. Dejó el tenis en 2022, pero su patrimonio no deja de crecer.

Joaquín Sánchez Sotelo, Jefe de la División de Cirugía de Hombro y Codo en la Clínica Mayo de Estados Unidos, operó a Marc Márquez del húmero derecho el 2 de junio de 2022. En Rochester, Minnesota. La vida deportiva de Marc era un calvario. Hasta que el médico madrileño entró en acción. Y prolongó su carrera deportiva. Número 1 del MIR en 1992, así fue su operación. Una conversación por Zoom, una impresora 3D y la mentalidad de campeón del piloto. El cóctel para volver a ganar.

Dos medallas en los Mundiales de relevos de Guanzhou (China), un oro en el 4x400 y una plata en el 4x100. El PNR. El Plan Nacional de Relevos. Impulsado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), con Raúl Chapado al frente. Trabajo biomecánico, de lactatos, de recuperación y concentraciones en Semana Santa, Navidad o fechas específicas. Un trabajo integral para competir en la élite.

El Club Deportivo Palestino, histórico del fútbol chileno, ha cuadriplicado sus ventas desde 2023, tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza. 20.000 camisetas en 2024. Alta demanda desde Francia, Bélgica, Reino Unido, EE.UU., España, Marruecos y Turquía. Las camisetas se diseñan con fuerte carga simbólica y cultural. Parte de los ingresos se destinan a iniciativas sociales en Palestina.

Luka Dončić dijo adiós al contrato supermáximo histórico de 345 millones de dólares al que aspiraba en los Mavericks y dio la bienvenida a la franquicia más glamurosa de la NBA y la segunda con mayor valor económico. Un cambio de propietarios clave en Dallas marcó algunas de las claves financieras de su impactante salida de los Mavericks rumbo a los Lakers.

Todo ello se produjo en un contexto de NBA al alza, en el que franquicias históricas como Lakers, Celtics y los Trail Blazers cambiaron de manos por cifras récord, desde los 4.000 millones de dólares de Portland hasta los 10.000 de Los Ángeles. La combinación de un nuevo contrato televisivo, la posible expansión a Las Vegas y Seattle y unas reglas financieras más estrictas disparó el valor de las franquicias y aceleró el baile de propietarios en la liga.

El recinto multiusos impulsado por Juan Roig se vistió de gala. Un concierto homenaje a Nino Bravo inauguró el Roig Arena. Inversión de 400 millones. Aforo de 15.600 espectadores. 1.700 metros de pantallas LED. Un ‘ojo’ exterior, una gran pantalla de diez metros de alto y 50 de ancho. Un videomarcador en forma de cubo con dos pantallas de 18 metros cuadrados que ocho motores permiten bajar a pie de pista en tres minutos.

España ganó el Mundial en 2023 con el histórico gol de Olga Carmona. Pero hubo cero retorno para la selección femenina. Las marcas no movieron ficha en los meses siguientes. Envuelto el título en la polémica, las marcas, los patrocinios, tomaron distancia. Ahora, y más tras el triunfo de la Liga de Naciones, el área de Comercial y Desarrollo de la RFEF crece y sí notan el interés externo de nuevos patrocinios. Los goles de Claudia Pina y Vicky López reunieron a 1.930.000 espectadores.

Giorgio Armani marcó una época en el mundo de la moda. 'Re Giorgio' era su apodo. Un 'rey' que fue capaz de unir en su época dos mundos tan separados como deporte y tendencia. Compró un equipo de baloncesto, el Olimpia Milano. Vistió a Italia en los Juegos Olímpicos desde 2012. A la 'Azzurra' de fútbol en el Mundial de 1994 y en la Euro de 2021. A Rafael Nadal. Sus últimas grandes colaboraciones, Nápoles y 'Juve'.