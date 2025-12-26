Triplete del entrenador argentino Óscar Anaya en la arena de Madrid

“José Gómez” controló de punta a punta con “Super Lover” el premio Polvorón, en lucha con “Wanderlust”, que le plantó cara durante toda la recta y hasta el poste de los 1.900 metros.

En los muy rápidos 1.200 metros, “As Bestas” y Valle se colaban de finales por el interior del trazado de tierra para superar al debutante “Cometa”. Poco después, el mismo jockey protagonizaba otra remontada a lomos de “Mi Niño” para superar al puntero “Mariachi”.

Curiosamente los tres caballos derrotados a poco del poste en las carreras relatadas, “Wanderlust”, “Cometa” y “Mariachi”, contaron con la monta del checo Václav Janácek, ya virtualmente campeón por undécima temporada de la estadística de jockeys y que persigue en la actualidad aumentar el récord nacional de victorias.

Janácek ganó con “Dame Audiencia” en la primera prueba del programa, en un hándicap de 1.800 metros, y terminó también segundo en la carrera restante del día, con “Krabi”, que no tuvo tiempo de cazar a “Rock City Falls” en otro hándicap de 1.900.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Suma 96 primeros puestos. Y le restan cinco montas este domingo en Dos Hermanas (Sevilla) para intentar alcanzar la llamativa cantidad de 100 primeros puesto. No lo tiene sencillo, debe ganar cuatro veces, pero sí está más cerca de firmar su victoria 1.000 en España, lo que logrará tarde o temprano en las próximas semanas.

Janácek es el tercer jockey más ganador en la historia del turf español, sólo por detrás de los míticos Claudio Carudel y Román Martín, que en el siglo XX totalizaron 1.447 y 1.093 victorias.

La Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 1 – 1 – 5 – 1 – 3 – 1. En la Lototurf, el caballo ganador es el número 1.