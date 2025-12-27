16-20. Los Texans derrotan a los Chargers y amarran boleto a playoffs en semana 17

Los Texans tienen 11 triunfos y cinco derrotas en el segundo lugar del Sur de la Conferencia Americana (AFC), división en la que están a la caza del líder Jacksonville Jaguars, que tiene marca de 11-4 y este domingo visitará a los Indianápolis Colts.

Los Chargers, que ya están clasificados, quedaron tienen un balance de 11-5, ya sin posibilidad de arrebatar a los Denver Broncos la cima de la división Oeste de la AFC.

En los controles de Houston C.J. Stroud pasó para 244 yardas, sumó dos envíos de anotación y sufrió dos intercepciones. Con Los Angeles, Justin Herbert acumuló 236 yardas, un 'touchdown', fue interceptado en una ocasión y capturado en cinco.

Los Texans se fueron arriba 0-7 en el primer cuarto con envío a las diagonales hacia Jaylin Noel y alargaron 0-14 con otro pase de anotación que atrapó Jayden Higgins.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Chargers reaccionaron gracias a su defensiva. Derwin James interceptó a Stroud a la mitad del segundo cuarto, acierto que capitalizaron con un gol de campo que los acercó 3-14.

El impulso parecía continuar, pero un envío de Herbert hacia la anotación dirigido a Oronde Gadsden fue rebotado por el receptor e interceptado por Azeez Al-Shaair para frenar al ataque local.

A pesar de que Elijah Molden volvió a interceptar a Stroud antes del descanso, el ataque de Los Angeles no pudo sumar debido a que falló un intento de gol de campo de 32 yardas.

En el tercer cuarto, Los Angeles al fin lograron cruzar a la zona pintada con un pase que completó Oronde Gadsden. Houston sumó con un gol de campo para alejarse 10-17.

Los Texans sellaron la victoria en el periodo final gracias a un gol de campo de 44 yardas de Ka'imi Fairbairn; la tardía respuesta llegó con un acarreo de Omarion Hampton, que dejó el marcador 16-20.

Más tarde Green Bay Packers recibirá a Baltimore Ravens.