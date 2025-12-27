Domen Prevc, favorito en la LXXIV edición del Cuatro Trampolines; Kobayashi, al quite

Prevc, de 26 años y plusmarquista mundial -con los 254 metros y medio que saltó el pasado 31 de marzo desde el trampolín gigante de Planica, en su país-, se encuentra ante la que puede ser su gran temporada, en una modalidad muy propensa a las rachas y en la que no pocas veces el nombre del ganador del tradicional torneo navideño coincide con el de la competición de la regularidad.

De momento, lidera la Copa del Mundo -que ganó hace diez temporadas su hermano mayor, Peter Prevc, ya retirado (y que ese curso también capturó el Cuatro Trampolines)- con 850 puntos. Exactamente 199 más que Kobayashi, que el pasado domingo puso fin a su racha de cinco victorias seguidas -las cinco que lleva este curso, con las que elevó a 14 su nómina de éxitos en el torneo de la constancia- al relegarle al segundo puesto en Engelberg (Suiza).

Domen Prevc, miembro de una saga de saltadores nacidos en Kranj que completan su otro hermano, Cene -plata olímpica por equipos en los Juegos de Pekín 2022, asimismo retirado- y su hermana Nika, de 20 años -que en los mundiales de Trondheim, en marzo, ganó oro en ambos trampolines, sólo unos días antes de batir el récord del mundo femenino (236 metros), en Vikersund, asimismo en Noruega-, había logrado sólo un día antes, en la citada estación helvética, su quinta victoria seguida.

Eso, justo después de los dos 'dobletes' firmados en Wisla (Polonia) y en Klingenthal (Alemania).

Pero en la última prueba de la Copa del Mundo antes del Cuatro Trampolines emergió Kobayashi -nunca por debajo del séptimo puesto en las once disputadas este curso-; que no le haría ascos a un cuarto triunfo final con el que igualaría al alemán Jens Weissflog (que logró dos de ellas para la extinta RDA) y que lo colocaría como el segundo más exitoso de todos los tiempos en el historial del 'Vierschanzentournee': sólo superado por el pentaganador finlandés Janne Ahonen.

Kobayashi, de 29 años, que firmó en Engelberg su trigésima séptima victoria en la competición de la regularidad, la segunda de la temporada tras la de Lillehammer (Noruega), festejó su tercer triunfo en el torneo hace dos años, después de los logrados las temporadas 2018-19 y 2021-22: en las que también acabaría capturando el Globo de Cristal.

El astro nipón se proclamó campeón olímpico (en el trampolín normal) y ganó plata (en rampa larga) en los Juegos de Pekín 2022; dos años antes de que, en un evento no oficial que tuvo lugar en Islandia, volase 291 metros -estuvo diez segundos en el aire-, protagonizando el 'oficioso' salto más largo de todos los tiempos.

Entre sus múltiples logros también destaca haberse convertido -cuando logró el primero de sus tres triunfos- en uno de los tres únicos de la historia, junto al alemán Sven Hannawald (vencedor hace 24 años) y al también triple ganador polaco Kamil Stoch (en la campaña 2017-18) en festejar victoria con un pleno de triunfos en todas y cada una de las cuatro rampas del prestigioso torneo navideño.

Ryoyu está en forma y se presenta como principal rival de un pletórico Prevc, gran favorito para suceder en el historial a Daniel Tschofenig, que había recuperado la estatuilla del Águila Dorada para Austria; diez años sin triunfo desde que lo obtuviese previamente Stefan Kraft.

En la última edición, Tschofenig (que acabaría ganando la Copa del Mundo) lideró la gran exhibición austriaca por delante de sus compatriotas Jan Hörl y Kraft -que lo acompañaron, por ese orden, en el podio final-. Pero esta temporada, el campeón de Villach sólo lleva una victoria: la que se anotó en la primera prueba, en la rampa olímpica de Lillehammer.

La principal baza austriaca será de nuevo Kraft, que hace un mes, al ganar en Falun (Suecia), logró su cuadragésima sexta victoria en la Copa del Mundo -igualando la segunda marca histórica del ya fallecido finlandés Matti Nykaenen y colocándose a siete triunfos del récord que posee su compatriota el retirado Gregor Schlierenzauer-. El salzburgués es séptimo en la general, en la que podría estar más arriba si no hubiera renunciado a tres pruebas, por el nacimiento de su primera hija; y no se le debe descartar nunca.

Alemania, coorganizadora del torneo, confía en una sorpresa protagonizada por Philipp Raimund o Felix Hoffmann.

Si falla Prevc, Eslovenia cuenta con Anze Lanisek; y si lo hace Kobayashi, Japón tiene como segunda opción a Ren Nikaido.

Después de que se salte el lunes en la Schattenbergschanze de Oberstdorf -en la que este domingo se disputa la primera calificación-, el torneo (siempre en la rampa grande de cada localidad) se reanudará de nuevo en territorio alemán: en Garmisch-Partenkirchen, la estación olímpica que alberga la tradicional prueba del Día de Año Nuevo.

Después, el torneo se completará, como es habitual, en Austria.

El 3 de enero se saltará en el Bergisel, en el trampolín olímpico de Innsbruck, la capital del Tirol. Y el Día de Reyes se coronará al ganador del torneo en el trampolín Paul-Aussenleitner de Bishofshofen.

El récord de victorias en el Cuatro Trampolines lo posee el citado Janne Ahonen, que compartió el cuarto de sus cinco triunfos finales con el checo Jakub Janka, en la edición de 2005-06: la única en la que hubo dos vencedores.

Por países, Austria ocupa el primer puesto histórico, con 17 éxitos; uno más que Finlandia, con la que deshizo el empate gracias a la victoria de Tschofenig en la última edición.

- Calendario de la LXXIV edición del Cuatro Trampolines: