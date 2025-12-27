La austriaca Julia Scheib asalta el liderato en el gigante al ganar en Semmering

Scheib, de 27 años, logró su tercera victoria de la temporada, las tres en la misma especialidad, con un tiempo de 1:56.46, catorce centésimas menos que la suiza Camille Rast y 40 respecto a la sueca Sara Hector.

Después de ser segunda en la primera bajada por detrás de Hector, la austriaca arrebató el primer puesto en el global a la campeona olímpica de la especialidad y, de paso, se hizo con el dominio en la categoría, con 380 puntos, frente a los 292 de Robinson y los 241 de Rast.

En cuarta posición de la carrera quedó la canadiense Valerie Grenier, por delante de la polaca Maryna Gasienica-Daniel y de la estadounidense Mikaela Shiffrin, que no pudo sumar su quinto triunfo en Semmering.

Shiffrin no sube a un podio en el eslalon gigante desde enero de 2024, cuando fue segunda en Jasna (Eslovaquia).

A pesar de ello, la estadounidense se mantiene al frente de la general de la Copa del Mundo en su aspiración de lograr el sexto Globo de Cristal.

Segunda en la tabla es Robinson, que ve ampliar la distancia con Shiffrin al no sumar en la estación austriaca y queda con 484 puntos, seguida de Rast (423) y de la italiana Sofia Goggia (404), octava en la prueba.

La albanesa Lara Colturi, tercera en la primera manga, se salió de pista en la segunda, al igual que la estadounidense Paula Moltzan.

Semmering repetirá este domingo como sede de la Copa del Mundo con la disputa del eslalon.