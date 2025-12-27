Myles Garrett, motivado para romper récord de capturas ante una leyenda como Rodgers

"Rodgers es una leyenda y yo estoy aquí persiguiendo un récord legendario, así que sí es una motivación especial; sería genial conseguirlo colgando a Rodgers en la pared", aseveró el estrella de los Browns en la previa del juego ante los Steelers de la semana 17 de la temporada.

Garrett está a media captura de empatar la marca de 22,5 de estas que comparten Michael Strahan, ex de los New York Giants, y TJ Watt, actual apoyador de los Steelers, y a una de llegar a 23 para imponer una nueva marca.

El jugador nacido en Arlington, Texas, no ha capturado a Rodgers en su carrera, en la que sólo se han enfrentado dos veces.

"No hay mucha historia entre nosotros, quizá sea el momento de empezar a escribirla", señaló el defensivo.

Mientras que para los Browns, que marchan con tres ganados y 12 perdidos ya eliminados, el partido ante Pittsburgh basa su motivación en una añeja rivalidad y en la posibilidad de que Myles Garrett rompa el récord ante su mariscal de campo, para los Steelers, 9-6, el juego es vital para mantenerse en la cima del Norte de la Conferencia Americana, posición que da un boleto a los playoffs.

Mike Tomlin, entrenador de los Steelers, reconoció que Garrett ha sido una pesadilla para sus mariscales de campo a lo largo de los años, por lo que deberán poner especial cuidado para proteger a Rodgers, veterano de 42 años, quien está en su primera campaña con el equipo.

"Myles Garrett sin duda ha sido un problema para nosotros. Creo que nos ha hecho cinco capturas en nuestras últimas dos visitas y en ninguna de ellas ganamos. Entendemos la gravedad de lo que nos espera al enfrentarlo", explicó Tomlin.

Para el 'coach', controlar los embates del ala defensiva serán vitales para sacar la victoria que los mantenga en camino al título de la división Norte.

"Debemos encontrar la manera de salir con el triunfo, es lo que importa. Sin duda que respetamos a Myles, sabemos que está a punto de hacer historia, pero nosotros tenemos que ir por lo nuestro", concluyó el entrenador.