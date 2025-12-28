12-13. Los campeones Eagles derrotan a Bills en su cacería por la cima del Este de AFC

La caída de los Bills, que suman 11 triunfos y cinco derrotas, dio el título del Este a los New England Patriots, que acumulan un récord de 13-3.

Los Eagles, que ya son campeones de la división Este de la Conferencia Nacional, suman 11 victorias y cinco perdidos.

La defensiva de los Eagles ofreció una brillante exhibición en los primeros tres cuartos. Secó al ataque de los Bills ante la decepción de los aficionados que abarrotaron el Highmark Stadium, que vieron como su equipo no encontró la manera de sumar y Josh Allen fue capturado en cinco ocasiones.

Philadelphia tomó el mando gracias a un balón suelto de Josh Allen que provocó Jihaad Campbell, para que el ataque convirtiera con un envío a las diagonales de Jalen Hurts para Dallas Goedert, que sumado a dos goles de campo les dieron ventaja de 0-13.

En el último periodo, a cinco minutos del final, los Bills al fin rompieron el cero con un acarreo de Josh Allen, pero fallaron el punto extra; se acercaron 6-13.

En la última jugada del juego Allen sumó su segundo touchdown terrestre para recortar 12-13, pero fallaron en la conversión de dos puntos para cargar con la derrota.

En otro partido, entre los dos peores equipos de la NFL, los New York Giants apalearon 10-34 a Las Vegas Raiders, una caída que deja a los de plata y negro en posición de terminar la campaña como el equipo con más derrotas, lo que da derecho a tener la primera selección del Draft del 2026.

Los Raiders acumulan dos triunfos y 14 tropiezos, si la próxima semana caen ante los Kansas City Chiefs, habrán asegurado terminar con el peor récord de la NFL y tendrán derecho de reclutar primero en el Draft.

Los Giants, tienen tres ganados y 13 perdidos, es la segunda peor marca de la liga.

En el juego Jaxson Dart lució en los controles de los neoyorquinos con dos anotaciones por tierra.

Más tarde los San Francisco 49ers recibirán a los Chicago Bears.

Este lunes la semana 17 cerrará con la visita de Los Angeles Rams a los Atlanta Falcons.

Resultados de la semana 17 de la temporada de la NFL:

Jueves 25.12: Commanders 23-30 Cowboys, Vikings 20-10 Lions, Chiefs 13-20 Broncos.

Sábado 27.12: Chargers 16-20 Texans, Packers 24-41 Ravens.

Domingo 28.12: Bengals 37-14 Cardinals, Browns 13-6 Steelers, Titans 26-34 Saints, Colts 17-23 Jaguars, Dolphins 20-17 Buccaneers, Jets 10-42 Patriots, Panthers 10-27 Seahawks, Raiders 10-34 Giants, Bills 12-13 Eagles, 49ers-Bears.