Polideportivo
28 de diciembre de 2025 - 11:20

Camille Rast lidera el eslalon de Semmering

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

Redacción deportes, 28 dic (EFE).- La suiza Camille Rast -segunda en el gigante disputado el sábado en esta estación- lidera provisionalmente el eslalon puntuable para la Copa del Mundo de esquí alpino que tiene lugar este domingo en la estación austriaca de Semmering.

Por EFE

Rast cubrió el primer recorrido en 54 segundos y 70 centésimas, sólo nueve menos que la albanesa de origen italiano Lara Colturi y con 34 de ventaja sobre la austriaca Katharina Liensberger, que ocupa la tercera plaza provisional en una prueba que se decidirá a partir de las seis menos cuarto de la tarde (las 16:45 horas GMT) con la decisiva segunda manga, reservada a las mejores treinta.

La estadounidense Mikaela Shiffrin, líder de la Copa del Mundo de la disciplina y de la general de la competición de la regularidad, ocupa -a 54 centésimas de Rast- el cuarto puesto de una prueba en la que aún aspira a elevar a 106 su propio récord histórico absoluto de victorias en el certamen.