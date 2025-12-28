Camille Rast lidera el eslalon de Semmering

Rast cubrió el primer recorrido en 54 segundos y 70 centésimas, sólo nueve menos que la albanesa de origen italiano Lara Colturi y con 34 de ventaja sobre la austriaca Katharina Liensberger, que ocupa la tercera plaza provisional en una prueba que se decidirá a partir de las seis menos cuarto de la tarde (las 16:45 horas GMT) con la decisiva segunda manga, reservada a las mejores treinta.

La estadounidense Mikaela Shiffrin, líder de la Copa del Mundo de la disciplina y de la general de la competición de la regularidad, ocupa -a 54 centésimas de Rast- el cuarto puesto de una prueba en la que aún aspira a elevar a 106 su propio récord histórico absoluto de victorias en el certamen.