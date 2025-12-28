Domen Prevc también domina la calificación para la primera prueba del Cuatro Trampolines

Prevc, de 26 años y con cinco victorias esta temporada, confirmó su condición de principal favorito ala dominar de forma muy clara la calificación de la Schattenbergschanze, desde la que, con un salto de 139 metros y medio -para una valoración de 150,9 puntos-, mejoró en siete metros y 10,7 puntos al alemán Philipp Raimund, segundo este domingo.

El austriaco Daniel Tschofenig, último ganador de la estatuilla del Águila Dorada, firmó el tercer puesto de la calificación, con un salto de 131 metros y medio, canjeable por 139,6 puntos; y el japonés Ryoyu Kobayashi, triple ganador del Cuatro Trampolines y segundo en la general de la Copa del Mundo, ocupó la séptima plaza con un salto de 130 metros y medio valorado en 132,6 unidades.

La calificación redujo de 65 a 50 los saltadores que participarán este lunes, de nuevo en la rampa gramde de la citada localidad bávara, en la primera prueba de la septuagésima cuarta edición del Cuatro Trampolines.

A diferencia del resto de las pruebas de la Copa del Mundo, las del prestigioso torneo navideño se disputan con enfrentamientos directos en primera ronda. El primero de la calificación se mide al quincuagésimo, en la última instancia de un primer acto que se abrirá con el choque entre vigésimo quinto y vigésimo sexto. Los 25 ganadores y los cinco mejores perdedores ('lucky loosers') pasan a la decisiva segunda ronda, de treinta, que decide el ganador de la prueba.

De tal forma, Domen Prevc -que apunta a convertirse en el primer esloveno en ganar en Oberstdorf y que, de momento, se embolsó 3.000 francos suizos por ser el mejor este domingo- se medirá en primera ronda al suizo Juri Kesseli, el cincuenta de la calificación.

Raimund se enfrentará al finlandés Eetu Nousiainen, cuadragésimo noveno; y Kobayashi al noruego Isak Andreas Langmo, que ocupó la plaza 44.

Después de la prueba de este lunes, el 'Vierschanzentournee' -cuyas pruebas se disputan siempre en trampolines largos- se reanudará de nuevo en territorio alemán: en Garmisch-Partenkirchen, la estación olímpica que alberga la tradicional prueba del Día de Año Nuevo.

Después, el torneo se completará, como es habitual, en Austria. El 4 de enero se saltará en el Bergisel, en el trampolín olímpico de Innsbruck, la capital del Tirol; y el Día de Reyes se coronará al ganador del torneo en el trampolín Paul-Aussenleitner de Bishofshofen.

- Calendario de la LXXIV edición del Cuatro Trampolines: