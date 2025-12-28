El argentino Andrés Moyano renueva con el Torrelavega hasta junio de 2027

El lateral derecho albiceleste, de 29 años, sumará así la próxima campaña su octavo año en la élite del balonmano español.

Al momento de este parón de invierno, Moyano acumula 50 goles en 15 partidos en su temporada de debut en Torrelavega. En total, tras su paso por Granollers, Nava de la Asunción y Pontevedra, Andrés Moyano lleva 439 tantos en 167 partidos, informa el club cántabro en un comunicado.

"Estoy muy contento de seguir perteneciendo a este club, a esta institución, un año más", destaca Moyano, que se muestra "ambicioso" de cara a lo que viene para el Bathco BM Torrelavega.

Espera que la segunda vuelta sea mejor que la primera, "por esos pequeños partidos que se han escapado".

Ha añadido que confía en "terminar entre los primeros".

Moyano ha subrayado también que "la ciudad se nota que está muy integrada en el balonmano" y ha agradecido a la afición, que le ha tratado muy bien.

El lateral ha animado a la grada a "creer". "Que crean porque tenemos material y vamos a trabajar para conseguir victorias", ha prometido.

La renovación de Andrés Moyano se convierte en la tercera anunciada por el Bathco BM Torrelavega de cara a la próxima temporada, tras las del central leonés Isidoro Martínez y el lateral eslovaco Jakub Prokop.