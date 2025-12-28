El Bakkali y Kipruto estarán el 17 de enero en tradicional carrera de Jaén

El atleta marroquí, doble campeón olímpico en Tokio 2020 y París 2024 y referencia absoluta en los 3.000 metros obstáculos, regresará a la capital jiennense tras su actuación en la pasada edición, en la que finalizó segundo con un tiempo de 29 minutos y 42 segundos.

Ese registro le permitió situarse entre los diez mejores cronos de la historia de la prueba desde que el recorrido fue homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

El Bakkali mantiene un vínculo especial con la Noche de San Antón, ya que fue en Jaén donde eligió debutar en la distancia de 10 kilómetros en ruta, un factor que refuerza su motivación para intentar inscribir su nombre en el palmarés.

Uno de sus principales adversarios será Benson Kipruto, uno de los grandes especialistas en maratón de la última década. El keniano, bronce olímpico en los Juegos de París 2024, acredita una marca personal de 2h02:16 lograda en Tokio, la sexta mejor de todos los tiempos en la distancia.

A sus 34 años, cuenta con un palmarés sobresaliente que incluye victorias en maratones tan emblemáticos como los de Nueva York, Boston, Chicago o Tokio, lo que le ha consolidado como uno de los corredores más regulares del circuito internacional.

Empatado en triunfos en grandes maratones con su compatriota Eliud Kipchoge, Kipruto es actualmente el único atleta con opciones reales de completar el pleno de victorias en las 'World Marathon Majors', a falta de Londres, Berlín y Sídney.

"Su presencia en Jaén supone un salto de calidad para una prueba que cada año refuerza su carácter internacional", destacó en su comunicado el Patronato Municipal de Deportes de la ciudad andaluza.