El presidente de la Liga del Pacífico pronostica una gran Serie del Caribe en México

"Como buen país echado para adelante, tomamos el reto con gusto; hay presión porque entramos al rescate de último minuto, pero tenemos la capacidad", dijo a EFE el directivo.

Después de que República Dominicana, Puerto Rico y México anunciaran su ausencia a la Serie, por problemas de logística en Venezuela, los mexicanos levantaron la mano para hacerse cargo del certamen que será en Guadalajara, Jalisco, del 1 al 7 de febrero.

Escobar explicó que Venezuela no estará presente y la competición transcurrirá con Dominicana, Puerto Rico, Panamá y dos equipos mexicanos, los finalistas de la Liga del Pacífico.

"El reto tiene que ver con la economía y con la publicidad para que vaya la gente, pero contamos con la experiencia; Jalisco presume una tradición como organizador de eventos Mundiales y será una garantía", agregó Escobar.

La Serie comenzará el próximo 1 de febrero, cuando uno de los equipos de México enfrentará a Puerto Rico y el otro a República Dominicana; continuará con una serie por el sistema todos contra todos hasta el jueves 5. Ese día quedarán decididos los semifinalistas que jugarán el 6 por el pase a la final.

"Jalisco lleva una inercia como organizador del Mundial de fútbol y la Serie del Caribe será como una cereza del pastel; no me preocupa la plaza; hay solidez en todos los aspectos, de infraestructura y como lugar turístico", aseveró.

Hace un año, en Mexicali, los Leones del Escogido dominicanos le ganaron la final de la Serie a los Charros de Jalisco mexicanos. Según Escobar, ahora como sede, los equipos de México tendrán la posibilidad del desquite.

"Estamos teniendo un gran cierre de temporada en la Liga del Pacífico, muy competitivo, y los equipos que lleguen a la final estarán en gran forma; tenemos todo para ser campeones de esta Serie del Caribe", concluyó.

En la historia del Clásico del Caribe, República Dominicana es el país con más títulos, con 23, seguido de Puerto Rico, con 16; México, con 9; Cuba y Venezuela, con 8; Panamá, con 2, y Colombia, con 1.