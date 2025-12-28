Isaac Nader y Salomé Afonso brillaron en una San Silvestre de Lisboa de récord

Nader, de 26 años y ganador en 2024 de la San Silvestre de Lisboa, se impuso este sábado con un crono 28:34, diez segundos menos que su compatriota Duarte Gomes (28:44). Tercero fue Joao Nuno Batista (28:24).

La intención inicial de Nader, que en 2024 ganó con 28:03, era intentar rebajar esa marca para acercarse al récord de 10k portugués propiedad de José Carlos Pinto (27:53), pero la lluvia impidió mejorar ese cronómetro.

En la categoría femenina la victoria fue para la principal favorita, la portuguesa Salomé Afonso, subcampeona del mundo de 1.500 en pista cubierta en Apeldoorn y que el pasado año también ganó en Lisboa. Esta vez lo hizo con 32:55, acompañada en el podio por Solange Jesús (33:37) y Nova Djutkan (34:41).

La carrera, organizada por HMS Sports y con certificación de World Athletics, iluminó la noche de Lisboa con 15.000 participantes por sus calles, con un recorrido que comenzó en la Avenida da Liberdade y terminó en la Plaza de los Restauradores tras completar un circuito de diez kilómetros por algunos de los puntos más icónicos de la ciudad.

