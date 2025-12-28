La rusa Aleksandra Goryachkina logra en el desempate su primer título mundial de rápidas

Goryachkina, de 27 años y sexta en el ránking mundial de ajedrez clásico, llegó empatada con Zhu a 8,5 puntos después de las once rondas previstas, por lo que se jugaron el título en la muerte súbita.

En las dos partidas con las que se dilucidaron el campeonato, la jugadora rusa venció en la primera y firmó tablas en la segunda con la china, de 23 años y dos del ránking mundial clásico.

Goryachkina sucede en el palmarés a la india Humpy Koneru, vencedora el año pasado en la edición celebrada en Nueva York.

La china Ju Wenjun, actual campeona del mundo de ajedrez clásico y blitz, aspiraba a lograr la triple corona, pero no tuvo una buena actuación en el campeonato y finalizó en el puesto 37, por lo que no puedo reeditar los títulos conseguidos en 2017 y 2018 en rápidas.

Los Mundiales de Doha proseguirán este lunes con la modalidad de blitz, una variante donde los movimientos han de ser aún más rápidos, y cuyo desenlace será el martes, día 30.