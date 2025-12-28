Seahawks y Jaguars logran triunfos trascendentales en su camino al título divisional

Los Seahawks tienen 13 triunfos y tres derrotas, dependen de sí mismos para coronarse en la división Oeste y terminar como el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC) si ganan en el último partido a los San Francisco 49ers.

Con la derrota, los Panthers, 8-8, perdieron la oportunidad de asegurar el título del Norte de la NFC, y aprovechar el tropiezo de su perseguidor, los Tampa Bay Buccaneers, con récord de 7-9, por 20-17 ante los Miami Dolphins.

En Indianapolis, los Jaguars, que le ganaron 17-23 a los Colts, se colocaron a una victoria de terminar como campeones de la división Sur de la Conferencia Americana (AFC).

Jacksonville hoy es primero en el Sur con marca de 12-4 y les basta ganar en su último partido para mantener la posición por encima de los Houston Texans que tienen 11-2.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Cleveland, los Browns, que ya están eliminados, derrotaron 16-6 a los Pittsburgh Steelers, que tendrán que esperar hasta su último partido para intentar quedarse con el número uno del Norte de la AFC.

Los Steelers, en la cima del Norte con 9-7, están obligados a vencer a los Baltimore Ravens, 8-8, que pueden arrebatarles la posición en su juego directo en la última semana.

También este domingo, los New England Patriots aplastaron 10-42 a los New York Jets. Los Pats, 13 triunfos y tres caídas, se mantienen a la caza de los Denver Broncos como el mejor equipo de la AFC.

Con New England, Drake Maye brilló con cinco envíos de anotación.

En otros resultados, los Cincinnati Bengals apalearon 37-14 a los Arizona Cardinals y los New Orleans vencieron 26-34 a los Tennessee Titans, estos equipos ya no tienen opciones de 'playoffs'.

Más tarde Las Vegas Raiders recibirán a los New York Giants, los Buffalo Bills chocarán ante los Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Chicago Bears.

Este lunes la semana 17 concluirá con la visita de Los Angeles Rams a los Atlanta Falcons.